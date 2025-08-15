72 часа арест за тинейджъра, който помете с АТВ 5 души в Слънчев бряг

Районна прокуратура-Бургас задържа за срок до 72 часа Н.Б, който помете семейство и работник в хотел с АТВ-то си в Слънчев бряг. Той е обвинен за това, че по непредпазливост е причинил средни телесни на петима пешеходци. Случаят е квалифициран като особено тежък.

Престъпното деяние стана на 14 август на алея до хотел „Мелия“ в к.к. Слънчев бряг.

Подробности от разследването по случая предоставиха пред медиите днес районният прокурор на Бургас Мария Маркова и комисар Марин Димитров – директор на „Охранителна полиция и КАТ“ при ОД на МВР-Бургас.

По досъдебното производство са назначени автотехническа експертиза, която да установи механизма на извършване на деянието, скоростта на превозното средство, както и дали то е изправно, съобщи прокурор Маркова. Назначени са и съдебномедицински експертизи, които да квалифицират вида на нараняванията на пострадалите. Обект на експертно изследване ще бъдат и записите на случилото се, приобщени към досъдебното производство.

Комисар Димитров посочи, че обвиняемият е правоспособен водач и притежава свидетелство за правоуправление на МПС, издадено от месец май 2025 година. Транспортното средство, с което е допуснато пътнотранспортното произшествие, е надлежно регистрирано и с преминат годишен технически преглед. По досъдебното производство ще бъде проверено по какъв ред превозното средство е отдадено за ползване от търговското дружество на обвиняемото лице и дали е налична необходимата документация за това.

Комисар Димитров акцентира и върху факта, че след нарочна заповед на директора на ОД на МВР-Бургас е започнала вътрешна проверка, обект на която ще бъдат действията на полицейските служители, работели по случая, тъй като след установяване на самоличността на Н.Б. е станало ясно, че родителите му са служители на РУ- Несебър.

Предстои Районна прокуратура-Бургас да внесе в Районен съд-Несебър искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемия.