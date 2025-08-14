IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тийнейджър с АТВ помете три деца и двама възрастни в Слънчев бряг

Те са откарани в Спешното отделение, жена е в тежко състояние

14.08.2025 | 17:08 ч. Обновена: 14.08.2025 | 18:32 ч. 12
БГНЕС

БГНЕС

Тежък инцидент с електрическо превозно средство е станало в "Слънчев бряг", съобщава NOVA.

По неофициална информация от местната полиция произшествието е станало около 14:00 часа на алея между хотели в курорта.

18-годишен с АТВ губи управление и се качва на тротоар. Вследствие на това е блъснал жена с три деца – на 5, 6 и 12 години. Те са отведени в Спешното отделение, като ранената е в тежко състояние.

След това младият шофьор се удря в друга сграда наблизо. По пътя си блъска още един човек - служител на хотел. Той е със счупен таз.

От Областната дирекция на МВР потвърдиха за инцидента в курорта, а от пресцентъра на Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас казаха за БТА, че в отделението по реанимация са настанени малко дете и жена. Състоянието на останалите пациенти се уточнява. 

Те са били блъснати от моторно превозно средство, отдавано под наем. Управлявал го е младеж на 18 години. По данни на МВР инцидентът е станал около 14:00 часа, на алея между хотелите "Олимп" и "Мелия".

Пред пристигналите на място полицаи водачът е обяснил, че превозното средство е било с неизправни спирачки - нещо, което установил непосредствено след наемането му. 

С цел избягване на сблъсъка с насрещно движещ се автомобил той се отклонява вдясно и качвайки се на тротоара блъска няколко пешеходци - 35-годишни съпрузи от Пловдив, заедно с четиригодишното им момченце и двете племеннички на мъжа - на шест и 12 години. Ударен е и 49-годишен служител от хотел "Мелия".

Водачът е тестван за употребата на алкохол или наркотици, като и двата теста са отрицателни. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

