Тийнейджър с АТВ помете три деца и двама възрастни в Слънчев бряг

Тежък инцидент с електрическо превозно средство е станало в "Слънчев бряг", съобщава NOVA.

По неофициална информация от местната полиция произшествието е станало около 14:00 часа на алея между хотели в курорта.

18-годишен с АТВ губи управление и се качва на тротоар. Вследствие на това е блъснал жена с три деца – на 5, 6 и 12 години. Те са отведени в Спешното отделение, като ранената е в тежко състояние.

След това младият шофьор се удря в друга сграда наблизо. По пътя си блъска още един човек - служител на хотел. Той е със счупен таз.

От Областната дирекция на МВР потвърдиха за инцидента в курорта, а от пресцентъра на Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас казаха за БТА, че в отделението по реанимация са настанени малко дете и жена. Състоянието на останалите пациенти се уточнява.

Те са били блъснати от моторно превозно средство, отдавано под наем. Управлявал го е младеж на 18 години. По данни на МВР инцидентът е станал около 14:00 часа, на алея между хотелите "Олимп" и "Мелия".

Пред пристигналите на място полицаи водачът е обяснил, че превозното средство е било с неизправни спирачки - нещо, което установил непосредствено след наемането му.

С цел избягване на сблъсъка с насрещно движещ се автомобил той се отклонява вдясно и качвайки се на тротоара блъска няколко пешеходци - 35-годишни съпрузи от Пловдив, заедно с четиригодишното им момченце и двете племеннички на мъжа - на шест и 12 години. Ударен е и 49-годишен служител от хотел "Мелия".

Водачът е тестван за употребата на алкохол или наркотици, като и двата теста са отрицателни. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.