Убийство на мъж в Гара Лакатник, задържаха сина му

Синът е с диагноза „параноидна шизофрения“

09.10.2025 | 11:08 ч. Обновена: 09.10.2025 | 11:27 ч. 16
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Полицията разлседва убийство на мъж в софийското село Гара Лакатник, съобщиха от МВР.

Вчера синът му е подал сигнал до полицията, че крадец е влязъл в дома им и е наръгал баща му. 

На място е установено, че мъжът е загинал след нанесени поредни рани. 

Криминалистите бързо са разкрили, че извършител на деянието е синът, който е освидетелстван с диагноза „параноидна шизофрения“.

41-годишният мъж е задържан. При огледа на местопроизшествието са иззети веществени доказателства. 

