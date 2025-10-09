Убийство на мъж в Гара Лакатник, задържаха сина му

Полицията разлседва убийство на мъж в софийското село Гара Лакатник, съобщиха от МВР.

Вчера синът му е подал сигнал до полицията, че крадец е влязъл в дома им и е наръгал баща му.

На място е установено, че мъжът е загинал след нанесени поредни рани.

Криминалистите бързо са разкрили, че извършител на деянието е синът, който е освидетелстван с диагноза „параноидна шизофрения“.

41-годишният мъж е задържан. При огледа на местопроизшествието са иззети веществени доказателства.