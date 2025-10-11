Близките на убитата от АТВ Христина: Няма да допуснем един убиец да излезе на свобода

Семейството на загиналата при инцидента с АТВ в Слънчев бряг Христина Здравкова изрази възмущение от искането на обвиняемия Никола Бургазлиев делото да започне отначало.

В декларация близките на жената предупреждават, че решения на ВКС, оспорващи легитимността на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, могат да осуетят процеса и да доведат до освобождаване на обвиняемия.

"Готови сме на протести. Няма да допуснем един убиец да излезе на свобода", заявяват роднините, настоявайки за оставката на председателя на ВКС Галина Захарова.

"Изразяваме дълбокото си възмущение и несъгласие с опитите да се наложи противоречива съдебна практика, която поставя под риск актовете на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов", се казва в позицията на близките.

Те определят действията на защитата на Бургазлиев като "опит за политически натиск и подмяна на правосъдието", който може да доведе до освобождаване на обвиняемия.

На 14 август 2025 г. дрогираният Бургазлиев блъска с АТВ цялото семейство Здравкови. Христина почина по-късно в болницата, а 4-годишният ѝ син Мартин още дълго време ще се възстановява.

"Едно дете остана без майка и тепърва се учи отново да говори", споделят близките, предава БНТ.

След обществени протести делото от Несебър е прехвърлено към Националната следствена служба. Новият екип формулира обвинение за предумишлено убийство, като делото е било близо до внасяне в съда.

Роднините на Христина и Мартин завършват позицията си с апел към институциите:

"Ние сме обикновени хора. Нямаме влияние или средства. Разчитаме само на справедливостта – единствената ни надежда след загубата на Христина."