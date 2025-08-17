IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 66

Мъж уби съпругата си в „Столипиново“ и се самопростреля

Извършителят е откаран в болница за оказване на спешна медицинска помощ

17.08.2025 | 21:10 ч. Обновена: 17.08.2025 | 22:08 ч. 18
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Мъж уби съпругата си в пловдивския квартал „Столипиново“. На място има много полиция и спешна помощ. Сигналът е подаден в 17:10 часа, предаде БТВ. 

Мъжът е криминално проявен. След като е прострелял съпругата си, той се е самопрострелял – в опит да сложи сам край на живота си със същото оръжие. Загиналата жена е на 37 години.

Разследващи от Областната дирекция на полицията в Пловдив изясняват обстоятелствата около тежкото криминално престъпление.

То е станало на улица "Кедър". В момента там са се събрали стотици съседи.

Извършителят е откаран в болница за оказване на спешна медицинска помощ. Местопроизшествието е ограничено, предприети са действия за установяване на цялата фактическа обстановка около случилото се.

Уведомена е Окръжната прокуратура в Пловдив

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Столипиново убийство самоубийство
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem