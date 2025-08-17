Мъж уби съпругата си в „Столипиново“ и се самопростреля

Мъж уби съпругата си в пловдивския квартал „Столипиново“. На място има много полиция и спешна помощ. Сигналът е подаден в 17:10 часа, предаде БТВ.

Мъжът е криминално проявен. След като е прострелял съпругата си, той се е самопрострелял – в опит да сложи сам край на живота си със същото оръжие. Загиналата жена е на 37 години.

Разследващи от Областната дирекция на полицията в Пловдив изясняват обстоятелствата около тежкото криминално престъпление.

То е станало на улица "Кедър". В момента там са се събрали стотици съседи.

Извършителят е откаран в болница за оказване на спешна медицинска помощ. Местопроизшествието е ограничено, предприети са действия за установяване на цялата фактическа обстановка около случилото се.

Уведомена е Окръжната прокуратура в Пловдив