След гонка: Полицията арестува 17-годишен шофьор без книжка

Случаят е от Смолян

22.08.2025 | 23:15 ч. Обновена: 22.08.2025 | 23:53 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

След преследване полицията в Смолян арестува 17-годишен неправоспособен шофьор, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Смолян. 

Младежът управлявал лек автомобил „Нисан“, когато се опитал да осуети полицейската проверка.

Нарушението е извършено сутринта около 02:40 часа на улица „Наталия“ в града. При подадена стоп-палка, звукова и светлинна сигнализация, 17-годишният смолянчанин не спира и продължава движението си, което принудило органите на реда да го преследват и спрат принудително.

Неправоспособният шофьор е задържан за срок до 24 часа в Районното управление на МВР в Смолян.

 

