Трима гръцки свещеници в ареста, криели дрога в църквата

Заподозрени като дилъри на канабис и кокаин

11.11.2025 | 05:30 ч. 1
Снимка БГНЕС

Трима свещеници, заподозрени, че са складирали наркотици в църква, са сред осемте души, арестувани при голяма акция срещу мрежа за трафик на наркотици в Гърция, съобщава електронното издание на в. „Катимерини“.

Властите смятат, че групата е била замесена в разпространението на кокаин и суров канабис на територията на Гърция, както и в нелегално транспортиране на мигранти.

По време на акцията полицията е иззела 2238 килограма кокаин и 9092 килограма суров канабис.

Незаконните печалби на организацията се оценяват на над 105 000 евро, според разследващите. /БТА

