IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 93

Добри новини: Животът на Марти, който Бургазлиев блъсна с АТВ-то, е вън от опасност

Това съобщи бащата на Сияна

26.08.2025 | 17:31 ч. Обновена: 26.08.2025 | 18:19 ч. 18
Добри новини: Животът на Марти, който Бургазлиев блъсна с АТВ-то, е вън от опасност

Добри новини за Марти, който беше блъснат от АТВ в Слънчев бряг - животът му е извън опасност. Това съобщи Николай Попов, баща на загиналата в катастрофа Сияна. 

"Животът на Марти е извън опасност! Не се налага мозъчна операция. Това показват последните изследвания на детето", написа Попов в страницата си във Facebook.

Свързани статии

"Лекарите в Бургас са си свършили перфектно работата. Благодаря! Лечението продължава в УМБАЛСМ “Пирогов”. Състоянието на майка му е без промяна. Надяваме се единствено на чудо! Всички сме със семейството и Марти!", допълни той. 

Вчера Марти беше преместен с въздушната линейка за лечение в "Пирогов". Майка му е изпаднала в клинична смърт. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Марти Николай Попов АТВ катастрофа Пирогов
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem