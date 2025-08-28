IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 1

Обвиненият в педофилия учител остава в ареста

Чака го затвор до 8 години, ако се докажат обвиненията

28.08.2025 | 16:29 ч. Обновена: 29.08.2025 | 00:22 ч. 22
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Софийският районен съд остави в ареста учителя, обвинен в педофилия, каза след края на заседанието прокурор Йордан Стоянов. Съдът постанови мярка "задържане под стража".

На 26 август Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност учител за сексуално престъпление спрямо момиче, ненавършило 14-годишна възраст. 

Свързани статии

31-годишният мъж е учител в учебно заведение на територията на София. Той е обвинен за това, че през юни и юли 2025 г. в хостел в столицата е извършил сексуално престъпление спрямо дете, ненавършило 14-годишна възраст, учащо в същото училище. 

Законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от две до осем години за това престъпление, уточняват от прокуратурата. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

педофил учител
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem