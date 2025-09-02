IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Гневни роднини на починал мъж нападнаха къщата на наркодилър

Напрежението е от ромската махала в Ботевград

02.09.2025 | 09:36 ч. Обновена: 02.09.2025 | 10:12 ч. 9
БГНЕС, архив

Над 300 жители на ромската махала в Ботевград нападнаха къщата на местен наркодилър, съобщава БГНЕС.  

Минути преди 19 ч. в понеделник в центъра на ромската махала в Ботевград се събират хора на протест. Групата тръгнала да търси жител на близкото село Трудовец. След като не го открили, потрошили къщата, в която живее. 

Според жители на ромската махала в града причината за фаталния край на 31-годишния Румен е прием на наркотици. Според семейството му мъжът употребил фентанил без да знае, тъй като наркодилърът смесвал марихуаната с фентанил, за да има по-пристрастяващ ефект, съобщава агенцията.

Преди да почине, 31-годишният мъж 8 месеца се е лекувал в център за зависимости в Самоков, каза баща му. След като се прибрал, бил в много добро състояние – тренирал, спял и се хранел нормално. Баща му няколко пъти подавал устни жалби, оплаквайки се на криминални полицаи в града, срещу осем души, продаващи наркотици. 

Наркодилърът е познат на полицията.

"Спрямо мъжа има образувани две досъдебни производства. Едното е образувано през 2023 година, което е в съдебна фаза в момента. Другото досъдебно производство е образувано март месец тази година", съобщиха от полицията. 

На място били изпратени служители от близки полицейски управления, "Жандармерия" и специализирани полицейски сили. Няма ранени или пострадали, а ситуацията е овладяна.

Към момента наркодилърът е в неизвестност и полицията го издирва. 

