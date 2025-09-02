Гневни роднини на починал мъж нападнаха къщата на наркодилър

Над 300 жители на ромската махала в Ботевград нападнаха къщата на местен наркодилър, съобщава БГНЕС.

Минути преди 19 ч. в понеделник в центъра на ромската махала в Ботевград се събират хора на протест. Групата тръгнала да търси жител на близкото село Трудовец. След като не го открили, потрошили къщата, в която живее.

Според жители на ромската махала в града причината за фаталния край на 31-годишния Румен е прием на наркотици. Според семейството му мъжът употребил фентанил без да знае, тъй като наркодилърът смесвал марихуаната с фентанил, за да има по-пристрастяващ ефект, съобщава агенцията.

Преди да почине, 31-годишният мъж 8 месеца се е лекувал в център за зависимости в Самоков, каза баща му. След като се прибрал, бил в много добро състояние – тренирал, спял и се хранел нормално. Баща му няколко пъти подавал устни жалби, оплаквайки се на криминални полицаи в града, срещу осем души, продаващи наркотици.

Наркодилърът е познат на полицията.

"Спрямо мъжа има образувани две досъдебни производства. Едното е образувано през 2023 година, което е в съдебна фаза в момента. Другото досъдебно производство е образувано март месец тази година", съобщиха от полицията.

На място били изпратени служители от близки полицейски управления, "Жандармерия" и специализирани полицейски сили. Няма ранени или пострадали, а ситуацията е овладяна.

Към момента наркодилърът е в неизвестност и полицията го издирва.