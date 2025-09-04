Задържаха марихуана за над 3 млн. лв. на "Капитан Андреево"

Рекордно количество незаконно пренасяна марихуана за над 3,1 млн. лв. е задържано на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево“ при напускане на България към Турция, съобщи на брифинг в Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Хасково окръжният прокурор Иван Стоянов.

Пратката е от малко над 194 кг. и е задържана в камион с полуремарке със сръбска регистрация при щателна митническа проверка.

Задържан по случая е сръбски гражданин, каза прокурор Стоянов, цитиран от БТА.

Акцията е осъществена при съвместна работа на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) при МВР и Агенция „Митници“. Товарното превозно средство е влязло от Румъния у нас през Видин-Калафат. При акцията е имало тридневно наблюдение на българските служби.

Шофьорът на камиона е задържан за 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Той признава за деянието, но е лаконичен, каза окръжният прокурор на Хасково. Иван Стоянов съобщи, че предстои през утрешния ден на задържания мъж да му бъде поискана постоянна мярка за задържане под стража.

Ако вината му бъде доказана, законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок от 10 до 15 години и глоба от сто до двеста хиляди лева.