Пред Bulgaria ON AIR: Говори мъжът, след чиято реакция пребиха Кожухаров в Русе

Нови видеозаписи от инцидента, при който пострада директорът на полицията в Русе, бяха разпространени в публичното пространство. След тях опозиционни партии поискаха оставката на вътрешния министър.

Записите са три. Това, което се вижда на тях, е как мъжът, който е с шефа на русенската полиция, се приближава към колата откъм страната на шофьора. Оттам нататък версиите на двете страни се разминават.

Пред Bulgaria ON AIR говори съседът Георги Димитров, който е бил заедно с Николай Кожухаров по време на боя.

"Аз изръкомахах, афектиран от цялата ситуация, че той не спря на STOP, бързо премина, при което автомобилът спря и се чуваха някакви роптания от стъклото на водача. Заобиколих автомобила и отидох до стъклото, при което той се опита да ме удари - вижда се много ясно на клипа как е първоначалното движение напред и назад, при второто ми движение виждам, че иска да отвори вратата. Исках да блокирам последващ конфликт на ситуацията, вратата вече не можах да я задържа и се отвори", разказа Георги Димитров.

Съдът в Русе излезе с позиция

Въпреки съмненията за безпристрастност след новите записи, от съда в Русе излязоха с позиция, че работят според закона. Те уточниха, че вършат работата си безпристрастно, обективно и следвайки закона.

От "Да, България" поискаха оставки

"Тези записи очевидно са били скрити, защото това, което виждаме днес, няма нищо общо с първоначалната версия", заяви Ивайло Мирчев от "Да, България".

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов настоява вътрешният министър да освободи всички по веригата, които са участвали в дезинформирането на обществото - в скриването на информация

От синдиката на МВР излязоха с декларация срещу физическото насилие и призоваха случаят да не се политизира.

В четвъртък Апелативният съд във Велико Търново ще реши дали да остави четиримата младежи в ареста.

Вижте повече в репортажа на Аксения Мирчева.