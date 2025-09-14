IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 33

СДВР иззеха 11 палета с фалшиви перилни препарати и други стоки

Иззети са общо 4768 артикула

14.09.2025 | 13:15 ч. Обновена: 14.09.2025 | 14:39 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

При специализирана полицейска операция служители на СДВР иззеха 11 палета с различни перилни препарати и артикули с лого на различни търговски марки, съобщава пресцентърът на МВР.

Работата по случая е започнала след  постъпила оперативна информация в отдел „Икономическа полиция“ на СДВР за осъществявана търговска дейност с фалшиви перилни препарати през електронен магазин, се посочва в информацията. При проведените оперативно–издирвателни действия от страна на полицейските служители е локализирано депото, където са били подготвяни за изпращане фалшивите перилни препарати.

В рамките на извършената проверка е установено наличието на 11 палета с 2165 перилни препарата с вместимост от по 5 литра, носещи лого на различни регистрирани търговски марки, разпространявани в търговската мрежа без съгласието на правоимащите лица. На място са установени също така и 284 детски артикула с носещи знаци на различни търговски марки.

По отношение на реализираната търговска дейност с установените маркови стоки е образувано досъдебно производство по чл. 172б от Наказателния кодекс, уточняват от МВР.

Работата по документиране на престъпната дейност продължава под надзора на Софийска районна прокуратура.

Нелегална търговия с козметични продукти, перилни и почистващи препарати се разследва от полицията в Пазарджик, съобщиха в петък от Областна дирекция (ОД) на МВР в града. Иззети са общо 4768 артикула., пише БТА 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

сдвр фалшиви стоки
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem