СДВР иззеха 11 палета с фалшиви перилни препарати и други стоки

При специализирана полицейска операция служители на СДВР иззеха 11 палета с различни перилни препарати и артикули с лого на различни търговски марки, съобщава пресцентърът на МВР.

Работата по случая е започнала след постъпила оперативна информация в отдел „Икономическа полиция“ на СДВР за осъществявана търговска дейност с фалшиви перилни препарати през електронен магазин, се посочва в информацията. При проведените оперативно–издирвателни действия от страна на полицейските служители е локализирано депото, където са били подготвяни за изпращане фалшивите перилни препарати.

В рамките на извършената проверка е установено наличието на 11 палета с 2165 перилни препарата с вместимост от по 5 литра, носещи лого на различни регистрирани търговски марки, разпространявани в търговската мрежа без съгласието на правоимащите лица. На място са установени също така и 284 детски артикула с носещи знаци на различни търговски марки.

По отношение на реализираната търговска дейност с установените маркови стоки е образувано досъдебно производство по чл. 172б от Наказателния кодекс, уточняват от МВР.

Работата по документиране на престъпната дейност продължава под надзора на Софийска районна прокуратура.

Нелегална търговия с козметични продукти, перилни и почистващи препарати се разследва от полицията в Пазарджик, съобщиха в петък от Областна дирекция (ОД) на МВР в града. Иззети са общо 4768 артикула., пише БТА