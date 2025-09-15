IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 27

Задържаха 25-годишен в Свети Влас, в дома му - наркотици

15.09.2025 | 09:18 ч. Обновена: 15.09.2025 | 10:04 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Полицията в Несебър спипа 25-годишен наркодилър в Свети Влас, а при обиск на жилището му са открити различни наркотици. 

Полицаите намерили и иззели метамфетамин, с тегло около 10 г, бурканче с червено-кафяв прах, чийто точен състав е в процес на изясняване, жълтеникаво-кафяво вещество - метамфетамин, мобилен телефон, шише с надпис "солна киселина“, съдържащо прозрачна течност и шише с пипета с течност, чийто точен състав към момента се установява.

Мъжът е задържан с полицейска заповед за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

свети влас наркотици мвр
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem