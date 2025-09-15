Задържаха 25-годишен в Свети Влас, в дома му - наркотици

Полицията в Несебър спипа 25-годишен наркодилър в Свети Влас, а при обиск на жилището му са открити различни наркотици.

Полицаите намерили и иззели метамфетамин, с тегло около 10 г, бурканче с червено-кафяв прах, чийто точен състав е в процес на изясняване, жълтеникаво-кафяво вещество - метамфетамин, мобилен телефон, шише с надпис "солна киселина“, съдържащо прозрачна течност и шише с пипета с течност, чийто точен състав към момента се установява.

Мъжът е задържан с полицейска заповед за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.