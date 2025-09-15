IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Граничари заловиха внушителните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево"

15.09.2025 | 13:30 ч.
Снимка: Агенция Митници

Снимка: Агенция Митници

Граничните полицаи на "Капитан Андреево" са осуетили опит да се пренесе огромно количество дрога - почти 740 кг марихуана. Това се е случило на 11 септември, съобщава Dariknews.bg.

Наркотикът е оценен на стойност над 11 млн. лв. 

Властите обявиха, че случаят е особено тежък и за това престъпление се предвижда лишаване от свобода от 15 до 20 години и глоба от 200 до 300 хил. лв. 

Спреният за проверка товарен автомобил е бил с влекач и полуремарке. Той е бил с чужда регистрация и се е управлявал от чужд гражданин. Идвал е от Западна Европа и е пътувал към Турция. Марихуаната е намерена в полуремаркето. 

