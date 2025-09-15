Арестуваха мъж за побой и заплаха за убийство към жената, с която живее

Мъж на 36 години от село Софрониево, област Враца, е задържан в Монтана, след като е нанесъл побой на жена на 35 години, с която живее на семейни начала, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

След получен сигнал полицаите посетили дома на жената и установили, че тя е получили лека телесна повреда, вследствие на нанесени ѝ удари. По време на саморазправата, която станала в ранните часове днес, мъжът отправил и закани за убийство.

Той е задържан за денонощие в полицейския арест, срещу него е образувано досъдебно производство по член 144 от Наказателния кодекс.