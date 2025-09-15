IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 1

Арестуваха мъж за побой и заплаха за убийство към жената, с която живее

Случаят е от Монтана

15.09.2025 | 23:30 ч. Обновена: 16.09.2025 | 00:23 ч. 4
БГНЕС

БГНЕС

Мъж на 36 години от село Софрониево, област Враца, е задържан в Монтана, след като е нанесъл побой на жена на 35 години, с която живее на семейни начала, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

След получен сигнал полицаите посетили дома на жената и установили, че тя е получили лека телесна повреда, вследствие на нанесени ѝ удари. По време на саморазправата, която станала в ранните часове днес, мъжът отправил и закани за убийство. 

Той е задържан за денонощие в полицейския арест, срещу него е образувано досъдебно производство по член 144 от Наказателния кодекс.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Монтана домашно насилие ОДМВР-Монтана
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem