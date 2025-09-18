IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 55

Прокурорският син с 50 кг марихуана се оказа с богато криминално досие СНИМКИ

Съжалявам за извършеното деяние, посочи пред съда Николай Маджаров

18.09.2025 | 12:41 ч. Обновена: 18.09.2025 | 13:03 ч. 15

Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

1 / 6

Съдът във Варна решава дали Николай Маджаров, задържан с 50 кг марихуана, ще остане в ареста. Съдиите в морската столица разглеждат искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Маджаров - син на прокурора от Бургаската апелативна прокуратура Валентина Маджарова, е обвинен в държане на значителни количества наркотични вещества. При претърсването са иззети 45 625,06 г зелена маса и 7655,10 г тревиста маса. Точните количества ще бъдат уточнени след назначената експертиза, но според прокуратурата те са "съществени".

Свързани статии

Според защитата още в момента на задържането си Маджаров е направил пълни самопризнания. „От самото начало той съдействал на органите на МВР и показал всичко, свързано с престъпната му дейност“, заяви неговият адвокат Юлиан Георгиев пред БГНЕС.

В съда стана ясно, че Маджаров има криминално досие – задържан е през 2013 г., а през 2015 г. оказал съпротива на полицейски орган, а през 2018 г. е участвал в грабеж. Отнемано му е и свидетелство за управление на МПС заради отказ от проверка за наркотици, но въпреки това той продължил да шофира.

Докато прокуратурата настоява за постоянен арест, защитата поиска по-лека мярка - домашен арест, парична гаранция или подписка. 

Самият Маджаров заяви: „Съжалявам за извършеното деяние. Съдействал съм напълно на органите на реда. Моля съдът да не уважава искането за най-тежката мярка“, посочи той.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Николай Маджаров прокуратура Варна наркотици Валентина Маджарова
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem