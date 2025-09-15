Сарафов разпореди: Прокуратурата във Варна ще разследва прокурорския син с марихуана

Във връзка с проведена специализирана операция на Главната дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) - Бургас, при която млад мъж, син на прокурор от Апелативна прокуратура-Бургас, е арестуван с 50 кг марихуана, по разпореждане на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов разследването по досъдебното производство ще бъде възложено на Районна прокуратура-Варна. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Очаква се след като делото бъде възложено на наблюдаващ прокурор на принципа на случайното разпределение, да бъде издадено постановление за задържане за срок до 72 часа и Районна прокуратура-Варна да поиска от съда да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, посочват от прокуратурата.

Прехвърлянето на разследването цели да гарантира обективността, ефективността и безпристрастността на всички действия по досъдебното производство, както и с оглед категоричната безкомпромисност на прокуратурата спрямо извършителите на престъпления.

Както Dnes.bg съобщи по-рано, синът на изявен роден прокурор е заловен с притежание на около 50 кг марихуана.

Младият мъж е задържан в село Драка, като преди акцията е следен от криминалисти продължително време, съобщава БНТ.

От телевизията посочват, че арестуваният е един от тримата синове на бившата шефка на специализираната прокуратура и настоящ зам.-апелативен прокурор Валентина Маджарова, която след закриване на спецзвеното се завърна в Бургас и продължи работа като редови прокурор.