Повдигнаха обвинения срещу прокурорския син, спипан с 50 кг марихуана

Районната прокуратура във Варна повдигна две обвинения срещу прокурорски син, който бе арестуван при спецакция на ГДБОП вчера с 50 кг марихуана.

Задържаният за 72 часа е син на прокурор Валентина Маджарова, която беше последният ръководител на Специализираната прокуратура преди закриването ѝ, а след това беше заместник-ръководител на бургаската Апелативна прокуратура.

Вчера от държавното обвинение съобщиха, че изпълняващият функциите на главен прокурор Борислав Сарафов е разпоредил разследването да се води от варненската Районна прокуратура, за да се гарантира безпристрастност.

При операцията е установено, че в имот в село Драка, община Средец, в оборудвана оранжерия се отглеждат множество растения от рода на конопа. Намерена е и иззета суха тревиста маса.

Прокуратурата ще внесе в съда искане за постоянния арест на задържания.

Разследването по досъдебното производство е в начален етап, съобщават още от държавното обвинение. До момента са извършени множество процесуално-следствени действия - оглед, претърсвания, изземвания, разпити. Предстои назначаване на ботаническа и физико-химическа експертизи за прецизиране на обвиненията.