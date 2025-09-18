IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Задържаха петима дилъри на дрога в Плевен

Вече са им повдигнати обвинения

18.09.2025 | 13:00 ч. Обновена: 18.09.2025 | 18:37 ч. 10
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

В Плевен са задържани петима членове на организирана престъпна група за разпространение на наркотици, съобщиха от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП). Действията по задържането им са проведени в рамките на националната спецоперация по повод началото на учебната година.

Общо петима души са арестувани за 24 часа при специализирана полицейска операция на ГДБОП срещу наркоразпространението, проведена в Плевен вчера. Операцията е осъществена е със съдействието на служители на Областната дирекция на МВР в Плевен.

Акцията е реализирана по разследване на дейността на организирана престъпната група, занимаваща се с разпространение на синтетични наркотици и марихуана. 

При проведените действия по разследването са претърсени осем помещения и пет превозни средства. Иззети са метамфетамин и марихуана, парична сума в различна валута, възлизаща на над 70 000 лева, както и злато, боеприпаси, електронни устройства и документи.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Плевен.

Задържането на петимата е удължено на 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Повдигнати са им обвинения. Разпитани са свидетели, допълват от ГДБОП.

плевен мвр
