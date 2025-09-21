Българин мастурбирал на публично място Солун, арестуваха го

Инцидент, който предизвикал възмущение у минувачи се случил в събота следобед на улица в Каламария, Солун, пишат от "24 часа".
Според полицията, 63-годишен български гражданин е бил арестуван от полицаи от полицейския участък Каламария, след като е бил забелязан да мастурбира на публично място, пред минувачи, съобщава "Тестюдей".
Срещу него е заведено дело за посегателство върху сексуалното достойнство от отдела за разследване и прокуратура на Каламария, а арестуваният се очаква да бъде изправен пред компетентните съдебни органи.