Българин мастурбирал на публично място Солун, арестуваха го

Инцидент, който предизвикал възмущение у минувачи се случил в събота следобед на улица в Каламария, Солун, пишат от "24 часа".

Според полицията, 63-годишен български гражданин е бил арестуван от полицаи от полицейския участък Каламария, след като е бил забелязан да мастурбира на публично място, пред минувачи, съобщава "Тестюдей".

Срещу него е заведено дело за посегателство върху сексуалното достойнство от отдела за разследване и прокуратура на Каламария, а арестуваният се очаква да бъде изправен пред компетентните съдебни органи.