Шивашки цех бил превърнат във "ферма" за криптовалута край Омуртаг

Неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа на "ферма" за криптоактиви разследва Районната прокуратура в Търговище. При незаконното присъединяване са създадени условия за непълно отчитане на използвана електрическа енергия в стара производствена база край Омуртаг.

Нарушението е установено при съвместна акция на полицията на Омуртаг и Търговище.

На 19 септември 2025 г. при съвместна проверка на полицията и енергийния оператор е установено, че бивш шивашки цех в землището на село Величка е присъединен към електропреносната мрежа без разрешение.

В помещението са открити 90 компютърни конфигурации, използвани за "копаене" на криптовалута. Компютрите са захранвани от два трафопоста, чиято мощност би стигнала за малък град. Цехът е оборудван с охлаждаща техника и шумоизолация, което подсказва за дългосрочно използване.

Процесуалните действия продължават, като се работи за установяване на ползвателите на помещението и тяхната наказателна отговорност. Техниката е иззета.