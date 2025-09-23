IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Шивашки цех бил превърнат във "ферма" за криптовалута край Омуртаг

Бил оборудван с охлаждаща техника и шумоизолация

23.09.2025 | 18:54 ч. 5
pixabay

Неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа на "ферма" за криптоактиви разследва Районната прокуратура в Търговище. При незаконното присъединяване са създадени условия за непълно отчитане на използвана електрическа енергия в стара производствена база край Омуртаг. 

Нарушението е установено при съвместна акция на полицията на Омуртаг и Търговище.

На 19 септември 2025 г. при съвместна проверка на полицията и енергийния оператор е установено, че бивш шивашки цех в землището на село Величка е присъединен към електропреносната мрежа без разрешение.

В помещението са открити 90 компютърни конфигурации, използвани за "копаене" на криптовалута. Компютрите са захранвани от два трафопоста, чиято мощност би стигнала за малък град. Цехът е оборудван с охлаждаща техника и шумоизолация, което подсказва за дългосрочно използване.

Процесуалните действия продължават, като се работи за установяване на ползвателите на помещението и тяхната наказателна отговорност. Техниката е иззета.

Търговище шивашки цех криптовалута
