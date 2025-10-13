Полицията арестува двама мъже за отвличане на жена

Двама мъже са задържани за отвличане, извършено на територията на Разград, съобщиха от Областната дирекция на полицията.

Инцидентът е станал около 2:00 часа тази нощ.

Мъж на 26 години от София и неговият 52-годишен чичо от Исперих, криминално проявен и осъждан, са проникнали в апартамент в жилищен комплекс „Орел“. Под предлог, че искат да се срещнат с бившата съпруга на по-младия, те са влезли в жилището, където се е намирала 21-годишната жена. Със сила и заплахи двамата мъже са принудили жената да се качи в автомобил, след което са потеглили в неизвестна посока.

Сигнал за случилото се е подала 30-годишната сестра на пострадалата, което е довело до незабавни оперативно-издирвателни действия от страна на полицията.

В резултат на предприетите действия, тримата са установени и задържани на територията на Исперих, посочват от полицията.

За БТА говорителят на Областната дирекция на МВР Илияна Георгиева обясни, че проблемът е битов. Мъжът държал двамата да се съберат. Семейството имало две деца, които са под грижите на неговите родители, живущи в Германия.