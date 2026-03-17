Апелативният съд върна за ново разглеждане прекратеното дело за предсрочно освобождаване на Брендо

Тричленен състав на Апелативен съд - София отмени определението на Софийския градски съд, с което бе прекратено производството по делото с предложение за предсрочно условно освобождаване на Евелин Банев, известен като Брендо, съобщиха от пресцентъра на съда.

Според апелативните съдии първоинстанционният съд трябва да продължи съдопроизводствените действия по случая и да се произнесе по него. Определението не подлежи на обжалване и протест.

По време на заседанието на първа инстанция /Софийски градски съд/ на 20 февруари се отбеляза, че производството е инициирано от началника на Софийския затвор, който после беше временно отстранен, а упълномощен представител на настоящия началник оттегли в зала искането и това основание съдът прекрати делото. Софийска градска прокуратура бе на същото мнение.

Предложението за условно предсрочно освобождаване беше внесено от директора на затвора в София, мотивите - Брендо е излежал повече от половината си присъда и се е поправил. Соченият за кокаинов крал излежава у нас 6-годишна присъда за лишаване от свобода за участие в престъпна група и пране на пари, придобити от трафик на наркотици.

Предложението за условно предсрочно освобождаване беше внесено от директора на затвора в София Борислав Чорбански, заради което той беше временно отстранен.

На 24 юни 2024 г. Евелин Банев - Брендо се предаде в софийския затвор. Той беше обявен за международно издирване през 2018 година.