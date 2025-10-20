Терзиев покрусен след убийството в столичния мол

Кметът на София Васил Терзиев излезе с позиция след убийството в мол на столичния булевард "Александър Стамболийски".

Дълбоко съм покрусен от новината за смъртта на 15-годишното момче, което загуби живота си след тежкия инцидент в търговски център в София. Изказвам най-искрените си съболезнования на семейството и близките му. Няма по-голяма болка от това да загубиш дете, споделя той.

"В последната година Столичната община, заедно с полицията и търговските обекти, положи сериозни усилия за подобряване на видеонаблюдението, контрола и превенцията на агресията в публичните пространства. Вече има изградена обща система за наблюдение в редица зони с висок човекопоток, а в момента се разширява и обхватът ѝ. Въпреки направеното, този случай ясно показва, че работата по гарантиране на сигурността не може да спре", смята Терзиев.

Кметът на София сподели, че инвестирането в превенция, технологии и координация между институциите ще продължи, за да може всеки софиянец, всяко дете, да се чувства защитено в своя град.

"София трябва да бъде не просто модерна, а и сигурна столица. Дължим го на младите хора и на техните семейства", коментира той.

15-годишен почина в "Пирогов", след като бе намушкан с нож от свой връстник. Малко след полунощ са задържани двама за убийството, като се предполага, че единият е извършителя.