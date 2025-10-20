IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 19

Терзиев покрусен след убийството в столичния мол

Няма по-голяма болка от това да загубиш дете, написа в позиция кметът

20.10.2025 | 08:34 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Кметът на София Васил Терзиев излезе с позиция след убийството в мол на столичния булевард "Александър Стамболийски".

Дълбоко съм покрусен от новината за смъртта на 15-годишното момче, което загуби живота си след тежкия инцидент в търговски център в София. Изказвам най-искрените си съболезнования на семейството и близките му. Няма по-голяма болка от това да загубиш дете, споделя той.

"В последната година Столичната община, заедно с полицията и търговските обекти, положи сериозни усилия за подобряване на видеонаблюдението, контрола и превенцията на агресията в публичните пространства. Вече има изградена обща система за наблюдение в редица зони с висок човекопоток, а в момента се разширява и обхватът ѝ. Въпреки направеното, този случай ясно показва, че работата по гарантиране на сигурността не може да спре", смята Терзиев.

Свързани статии

Кметът на София сподели, че инвестирането в превенция, технологии и координация между институциите ще продължи, за да може всеки софиянец, всяко дете, да се чувства защитено в своя град.

"София трябва да бъде не просто модерна, а и сигурна столица. Дължим го на младите хора и на техните семейства", коментира той. 

15-годишен почина в "Пирогов", след като бе намушкан с нож от свой връстник. Малко след полунощ са задържани двама за убийството, като се предполага, че единият е извършителя.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

васил терзиев убийство
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem