Мистерия с оръжието от Люляково, вменяем ли е тройният убиец?

Приключи разпитът на тройния убиец от "Люляково". 25-годишният Фахри, който застреля с ловна пушка майка си, сестра си и леля си и рани братчето си, след инцидента е избягъл в гората, използвана е било тактика той да бъде примамен да дойде в центъра на селото, където бе арестуван от полицията. По неофициална информация той е имал и психични проблеми. Семейството е имало конфликт от дълго време. Синът е имал ограничителна заповед заради насилие в семейството.

25-годишният убиец Фахри е живеел с баща си Селим от около десетина дни под един найлонов заслон на края на селото, където единствената „екстра” била външна камина за барбекюта, на която двамата се отоплявали, пише Флагман. Първоначално имаше съмнения, че ловното оръжие, с което е извършено убийството е на чичото Кемал. Пред "Флагман", и пред разследващите той бил категоричен: „Моята пушка си е в сейфа, никой не я е пипал”. По думите на Кемал, бащата на Фахри бил у дома му тази сутрин и разбрал от интернет какво се е случило с цялото му семейство. Той бил вцепенен от ужас.

В Люляково всеки втори мъж е ловец и убиецът може да е откраднал нечия друга пушка, коментират местни жители.

Самият Фахри дал няколко различни обяснения за това къде е оръжието от екзекуцията на семейството му. Всяко едно от твърденията му в момента се проверява. Дори и без оръжието на убийството обаче той е „закован” - освен от самопризнания и от показанията на 7-годишното му братче, което подробно е разказало какво се е случило в къщата на ужасите снощи.

Ключова по досъдебното производство ще бъде съдебно-психиатричната експертиза, която ще покаже дали Фахри е бил вменяем. В Люляково всички са категорични, че няма как човек, който има психично заболяване да измисли подобен сценарий за убийство и прикриването му. Килърът ще бъде разпитан от психолози в рамките на днешния ден за първоначално становище.

В същото време стана ясно, че малкото му братче е в болница в добро общо състояние и ще остане под лекарско наблюдение още няколко дни. След това то ще бъде настанено при баба си и дядо си по майчина линия в Айтос.

Вече са предприети мерки да посещава детски психолог и да му се окаже нужната социална подкрепа след ужаса, който е видяло с очите си. Момченцето на практика е пряк очевидец на убийството на сестра си, майка си и леля си. Само късметът го е спасил от това да бъде четвъртата жертва.