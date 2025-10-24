IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Матей, който блъсна и уби Марти на пътя, бил с 30 нарушения

Съдът го остави в ареста, той се съгласи на мярката

24.10.2025 | 13:37 ч. 16
Софийският окръжен съд наложи постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" на Матей Кънчев, обвинен за причиняване на смъртта на Мартин Димитров при шофиране с превишена скорост след употреба на алкохол, съобщават от "24 часа". 

Искането за постоянното задържане беше внесено в съда след катастрофата от 18 октомври 2025 г. на пътя Златица-Челопеч, при която загина 23-годишният Мартин от село Антон.

Адвокатът на задържания заяви, че не се противопоставя на постоянното задържане за Матей, но подчерта, че по делото тепърва предстои изясняването на фактите. Съдът също подчерта, че разследването е на ранен етап и предстои изясняването на важни въпроси - дали двете коли - тази, управлявана от Матей и друга, управлявана от Венцислав Коленцов, са се изпреварвали, как точно е настъпил сблъсъкът, каква е била скоростта при удара. По време на делото стана ясно, че обвиняемият има санкции за над 30 нарушения на пътя, което според съда показва, че той създава рискове за останалите участници в движението.

Задържаният Матей Кънчев изрази съгласие да бъде оставен за постоянно в ареста.

В случай на обжалване, делото за налагане на мярката за неотклонение ще се гледа пред Апелативен съд - София.

