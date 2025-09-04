IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 44

Оставиха в ареста учителя, обвинен за педофилия

Решението на съда е окончателно.

04.09.2025 | 11:50 ч. Обновена: 04.09.2025 | 12:28 ч. 13
БГНЕС

БГНЕС

Софийският градски съд потвърди решението на по-долната инстанция и остави за постоянно в ареста 31-годишния учител по физкултура, обвинен в педофилия. 

Решението на съда е окончателно.

31-годишният Христо Кирев е обвинен за това, че през юни и юли 2025 г. в хостел в столицата е извършил сексуално престъпление спрямо дете, ненавършило 14-годишна възраст, учащо в същото училище.

Свързани статии

На 28 август Софийският районен съд постанови "задържане под стража" за учителя, обвинен в педофилия. 31-годишният мъж е учител в учебно заведение на територията на София.

Два дни по-рано Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност учителя  за сексуално престъпление спрямо момичето, ненавършило 14-годишна възраст. Законът предвижда наказание "лишаване от свобода" от две до осем години за това престъпление, уточняват от прокуратурата. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

педофилия Христо Кирев Софийски градски съд
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem