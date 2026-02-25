IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ДПС-НН за гласуваното вето: Залата беше шумна, пултовете блокираха

Хамид: Изказването ми породи притеснение в колегите от БСП

25.02.2026 | 13:05 ч.
Искра Михайлова, депутат от ДПС-НН коментира, че позицията на партията е била изразена по време на дебатите в пленарна зала и няма нужда да се повтаря.

"Единственото, което се случи днес, е, че тъй като залата беше изключително шумна, трима колеги са направили грешка, те ще поправят вота си и ще подадат заявление, за да променят вота си. Няма промяна на позицията на тези колеги. Това е техническа грешка, която няма никакво отношение към позицията на "ДПС-Ново начало", посочи Михайлова и уточни, че се касае за Иво Цанев, Николай Златарски и Надя Петрова.

Хамид Хамид допълни, че двама от народните представители въобще не са успели да гласуват по никакъв начин, защото пултовете са блокирали. 

"Най-вероятно грешката се дължи на изключително емоционалното ми изказване при прегласуването, което беше обърнато към БСП и най-вероятно това е породило някакво притеснение в колегите, но тяхната воля ще бъде материализирана в писмени заявления до председателя на Народното събрание", допълни Хамид. 

Изборен кодекс гласуване НС вето ДПС-НН Искра Михайлова
