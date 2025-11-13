Примамка за деца: Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки

Задържахме дилър, за който имахме данни, че разпространява наркотици около училища и питейни заведения в София, каза на брифинг пред журналисти главен комисар Любомир Николов, директор на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

„В пликчета, които наподобяват семки и бонбонки, има наркотични вещества. В конкретния случай става дума за марихуана, между три и пет грама във всяко едно пликче“, каза той.

Засеченият от полицията нов вид наркотик е предназначен основно за примамка на деца. Наркотичното вещество се разпространява на територията на учебни заведения в страната.

По думите му такъв вид опаковка заблуждава органите на реда, които извършват рутинни проверки на пътя.

„При рутинна проверка на обикновен полицай, който няма оперативна информация, че се пренасят наркотици в такива пликчета, той би ги подминал, като би си помислил, че това са пликчета от някакви желирани бонбонки или храни“, каза главен комисар Николов.

Той обясни още, че задържаният е на 28 г. и е криминално проявен.

„С използване на иновативен метод за разпространение на наркотични вещества снабдява други дилъри и отделни клиенти с различни по вид наркотици“, каза той.

Главен комисар Николов уточни още, че когато наркодилърът бил заловен, у него били намерени освен марихуана, също така кокаин и екстази в големи количества.

Той обясни и метода, който мъжът използва - това не е лично предаване между клиент и дилър.

„Оставя го на скрито място и изпраща в социална мрежа снимка на мястото, където той оставя пликчето“, уточни Николов.