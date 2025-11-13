По-лека мярка за трима от младежите, пребили шефа на русенската полиция

Окръжният съд в Русе преразгледа днес мерките за неотклонение на двама от младежите, обвинени за нападението над директора на Областната дирекция на МВР в града старши комисар Николай Кожухаров и неговия съсед Георги Димитров. По-лека мярка за неотклонение "подписка" получиха трима от младежите, обвинени за побоя над директора на русенската полиция ст.комисар Николай Кожухаров като единият от тях ще трябва да заплати и парична гаранция в размер на 4 000 лева.

Това стана ясно днес след като защитата на обвиняемите обжалва наложеното от Апелативния съд във Велико Търново наказание те да останат под домашен арест.

Случаят е от началото на септември. Старши комисар Николай Кожухаров беше приет в Университетска болница "Канев", откъдето съобщиха, че му е извършена животоспасяваща и органосъхраняваща операция, след като е бил загубил над литър и половина кръв. Повдигнати бяха обвинения срещу четирима души. Окръжният съд в Русе взе решение да ги остави в ареста. Апелативният съд във Велико Търново намали мерките им за неотклонение. Делото беше прехвърлено от Русе във Велико Търново, за да се гарантира обективността и безпристрастността на всички действия по разследването. Окръжният прокурор на Велико Търново Христо Христов съобщи по-рано тази седмица, че същинското дело се очаква да влезе в съда в средата на декември.

За 19-годишния Жулиен Кязъмов съдия Пламен Дочев от Окръжен съд – Русе взе решение да промени мярката "домашен арест" с гаранция от 4000 лева. Очаква се обвиненията срещу младежа за хулиганство и тежка телесна повреда на старши комисар Кожухаров да бъдат променени на хулиганство и лека телесна повреда на съседа Георги Димитров.

От прокуратурата заявиха, че се очаква прецизиране и на обвиненията срещу другите обвинени.

Друг от обвиняемите – Кирил Гочев, който е сирак, заяви, че иска по-лека мярка, за да може да работи и да се издържа. Съдия Дочев се съобрази с това и определи за него подписка.

Днешните решения на Окръжния съд в Русе подлежат на обжалване в Апелативния съд във Велико Търново.

Другите двама обвиняеми – 19-годишният Виктор Иванов и Станислав Александров, който в началото на този месец навърши 16 години, са съответно с мерки "домашен арест" и "надзор на инспектор от Детска педагогическа стая".

"Мерките за процесуална принуда бяха прекалено тежки. Става въпрос за млади хора, които към настоящия момент са неосъждани. Всеки един от тях учи, занимава се с нещо полезно. Нито един от тях няма противообществени прояви допреди това. Това трябваше да бъде взето под внимание от прокуратурата", каза адвокатът на Кирил Гочев – Георги Георгиев.

Справедливо е решението, доволен съм, заяви обвиняемият Жулиен Кязъмов.

"Обвиненията са едни и същи от първоначалния момент. Тук, обаче съдията направи друг прочит на доказателствата. Комуникацията с Окръжна прокуратура Велико Търново е много по-добра и смятаме, ни се случва това, което трябва да се случи. Претенцията по отношение на телесната повреда на Кожухаров най-вероятно няма да остане като обвинение по отношение на Жулиен, каза Станислав Иванов, адвокат на Жулиен.

В съдебната зала стана ясно, че съществува вероятност обвинението срещу Кязимов да бъде променено.

Освен за хулиганство, той ще отговаря за причиняването на лека телесна повреда на съседа на комисар Кожухаров - Георги Димитров.

"Първо ще обсъдим мотивите на съда и тогава, ако преценим, че имаме основание може и да обжалваме, но може и да се съобразим със съда. На този етап предстои да се конкретизира обвинението срещу Жулиен", каза прокурорът Йордан Кожухаров.

По-лека мярка за неотклонение от "домашен арест" в "подписка" днес получи и младежът, който е шофирал автомобила в нощта на инцидента - Кирил Гочев. Като мотив за това от защитата посочиха, че той трябва да работи и да се издържа.

Георги Георгиев - адвокат на Кирил Гочев: Считам, че в настоящия случай съдът изпълни задълженията си. Мисля, че прокуратурата също следваше поне да потвърди или да подкрепи нашите искания с цел спазването на закона. По отношение на престъплението дали е извършено или не, ще има отделно дело, в което ще се разглежда това поведение. Но мерките за процесуална принуда считаме, че бяха прекалено тежки.

По-късно днес, русенските магистрати намалиха мярката за неотклонение от „домашен арест" в "подписка" и на Виктор Иванов.

Междувременно тройна медицинска експертиза потвърди, че пострадалият полицейски шеф е получил тежка телесна повреда.