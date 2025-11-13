IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Съдът не даде ход на делото срещу Атанас и Пламен Бобокови

Адвокат Илиян Василев иска не съкртено производство, а пълно съдебно следствие

13.11.2025 | 17:33 ч. Обновена: 13.11.2025 | 17:34 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Съдът не даде ход на делото срещу Атанас и Пламен Бобокови на днешното разпоредително заседание. Причината е, че единият от адвокатите по делото настоява то да се гледа не по съкратената процедура, а да се проведе пълно съдебно следствие. 

Адвокатът на Атанас Бобков Илиян Василев каза пред съда, че иска делото да продължи по общия ред. "Ние държим делото да се разглежда по общия ред", заяви той в съдебна зала.

Съдът разясни, че когато по едно дело има няколко подсъдими, то всеки един от тях, както и адвокатите им, трябва да са на едно мнение как да протече делото - дали по съкратена процедура или с пълно съдебно следствие с разпит на всички свидетели и вещи лица.  

Обвинени по делото, освен Атанас и Пламен Бобокови, са и бившият заместник-министър на околната среда и водите Красимир Живков и още трима души - Ирена Христова, Васил Коцев и Николай Миховски. Те са обвинени за участие в организирана престъпна група (ОПГ) за внос и преработка на опасни отпадъци, престъпление по служба и данъчни престъпления. 

Това е втори опит за започване на делото. Обвиняемите бяха задържани на 28 май 2020 г. от специализираната прокуратура. Първоначално обвинителният акт беше внесен в Специализирания наказателен съд. След законодателните промени и закриването на специализирания съд и прокуратура, материалите бяха прехвърлени към Софийския градски съд, което доведе до забавяне на началото на процеса по същество.

В съдебна зала днес лично се яви Атанас Бобоков с адвокатите си Илиян Василев и Георги Тренчев. Пламен Бобоков бе представляван от своя защитник Ина Лулчева. Атанас Бобоков обаче поиска от съда оттук насетне да се ползва от възможността по времето на целия съдебен процес да се представлява от адвокатите си тогава, когато той не се явява лично в съдебна зала. 

Следващото съдебно заседание е насрочено за 1 декември, като тогава, като свидетел, ще бъде разпитан Айгюн Еминов. По делото има над 200 свидетели и 28 вещи лица. Свидетелите ще бъдат разпитани в продължение на няколко месеца - от декември 2025 г. до юни 2026 г.

