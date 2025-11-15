БНБ за еврото: Банкоматите ще бъдат заредени още в полунощ

Илия Лингорски, член на управителният съвет на БНБ коментира проектобюджета за следващата година, който ще бъде в евро. Пред bTV експертът каза, че бюджетът не е план-сметка и това е погрешна промяна на термина.

“План-сметката има съвсем друг смисъл и тя е вътрешен документ за компания или нещо друго. По време на социализма, когато бюджетът беше нещо като инструмент на тази комунистическа кооперация, която представляваше държавата ни. Законът за държавния бюджет на Република България е по-коректно. Той се изпълнява и няма ориентировъчен, а задължителен характер", заяви Лингорски.

По думите му бюджетът няма отношение към превалутирането и въвеждането на еврото.

“От гледна точка на централните банки, тъй като бюджетната процедура, това е прерогатив на изпълнителното и законодателните власти и не е в мандата на централната банка по отношение на структурните и политическите въпроси в него. По отношение на ценовата стабилност, разбира се, централните банки, евросистемата, разглеждаме националните бюджетите, и като пък оттам насетне вече, това има значение и за паричната политика, която ще се провежда в еврозоната и чрез евросистемата", заяви експертът.

Еврото - новата национална валута

Лингорски обясни, че са проведени 56 обучения, при които над хиляда от служителите в банки, търговски вериги, общини и Български пощи, са били обучени,

“Връщането в лева след 1 януари е възможно само ако търговецът няма наличност в евро. Допустимо е, но след 1 февруари търговците няма да приемат плащания в лева", заяви още той.

Наистина логистиката е мащабна. Всички банкноти за превалутирането вече са в трезорите на БНБ. Зареждането на банките и търговската мрежа започва предварително. От 1 декември започва продажбата на стартовите комплекти. Те са за въвеждане в обращение. За търговците стартовите комплекти се предоставят само от търговските банки.

"Нека максимално да вкараме наличните си средства по банковите сметки. Най-евтиният и безрисков начин е автоматичното превалутиране през нощта срещу 1 януари. Банкоматите ще бъдат заредени с евро още в полунощ, призова Лингорски.

“Много хора имат голямо количество монети. Монетните центрове на БНБ ще приемат монети без такса, ако са сортирани по купюри. Таксата за несортирани е много ниска. Също и търговските банки – до 1 януари може да се вкарват монети по сметка. Обмяната в БНБ е безсрочна и безплатна. В пощите приемат монети до 1 юли без такси. След това, както и при търговските банки, няма задължение да обменят безплатно. Съветвам хората да използват времето отсега", добави още експертът.