Заради стандарта на живот: ГДБОП проверява активите на Златка Райкова и Карен

Заради демонстрирания висок стандарт на живот на Карен Хачатрян и Златка Райкова ГДБОП ще проверява активите им, съобщи заместник-директорът на ГДБОП Йордан Пешев пред подкастът "Телеграфно".

Карен Хачатрян, брат му Юрий и още двама души бяха задържани при акция на антимафиотите. Тя беше проведена по Европейска заповед за арест, издадена от Франция, а разследването е за чeрно тотo в тениса.

„По време на акцията, която се провежда обичайно рано сутрин, задържаните са проявили уважение и респект към органите на МВР и са оказали пълно съдействие“, заяви още Пешев.

Престъпната дейност се е извършвала на територията на четири държави – Франция, Испания, Румъния и България. Черното тото е свързано с тенис мачове. Разследването по този случай е започнало активно от началото на май месец. Трима души са с постоянна мярка за неотклонение, а един е с „домашен арест“.

„Мaнипулираните мачове са в състезания, които са извън най-високите нива на тенис федерациите. В схемата участват по-нискоразрядни тенисисти“, обясни зам.-шефът на ГДБОП.

„Те са изкушени или принуждавани да изкарат бързи пари, като изгубят или спечелят определен мач. Доказателствата срещу групата се базират на проследяване на банкови сметки на т.нар. муле, по които преминават сериозни финансови средства след зaлози именно на такива мачове“.

По данни на Европейската служба за правосъдие (Евроюст) незаконните печалби от тези нaгласени мaчове възлизат на около 800 000 евро.

Във връзка с демонстрирания висок стандарт на живот на Карен и Златка Райкова Пешев заяви, че ГДБОП работи по установяване на активите на замесените лица.

„Прането на пари е приоритет в нашата структура“, каза още той, като добави, че е напълно нормално да се работи в тази насока и че финансовото състояние на лицата ще бъде проверявано.

Към настоящия момент няма данни за съпричастност на Златка Райкова.