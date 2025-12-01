Мъж заплаши с нож кондукторка във влак

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 27-годишен мъж, заплашил с нож длъжностно лице.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 20 ноември сутринта във влак в района на ж.к. "Захарна фабрика" в София, обвиняемият И.Л. е отправил заплахи с убийство на кондуктор във влака при изпълнение на служебните ѝ задължения. Обвиняемият извадил и насочил нож към нея, като й казал: "Остави ме намира, всичките ще ви заколя и ще ви приключа".

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до пет години и глоба в размер от 500 до 2000 лева.

С постановление на прокурор мъжъ е задържан за срок до 72 часа. Той е осъждан.

Прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“. Състав на съда се е съгласил с искането му и е наложил най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.