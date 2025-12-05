IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Задържаха над 17 килограма марихуана в Любимец

Арестуван е 25-годишен мъж

05.12.2025 | 10:12 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Над 17 килограма марихуана задържаха полицаи от участъка в Любимец при акция по противодействието на държането и разпространението на наркотични вещества. Акцията е станала в четвъртък по обяд, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

Криминалисти са извършили проверка в дом на улица „Шейново“. В къщата, обитавана от 25-годишен мъж, са намерени 17,3 кг. суха зелена листна маса – марихуана и 150 стръка растения от същия вид наркотично растение, приготвени за сушене. Листната маса е иззета с протокол по заведеното досъдебно производство. 

На заподозрения е наложена полицейска мярка на задържане, допълват от полицията.

Това се случи Dnes

Любимец марихуана
