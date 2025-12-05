Задържаха над 17 килограма марихуана в Любимец

Над 17 килограма марихуана задържаха полицаи от участъка в Любимец при акция по противодействието на държането и разпространението на наркотични вещества. Акцията е станала в четвъртък по обяд, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

Криминалисти са извършили проверка в дом на улица „Шейново“. В къщата, обитавана от 25-годишен мъж, са намерени 17,3 кг. суха зелена листна маса – марихуана и 150 стръка растения от същия вид наркотично растение, приготвени за сушене. Листната маса е иззета с протокол по заведеното досъдебно производство.

На заподозрения е наложена полицейска мярка на задържане, допълват от полицията.