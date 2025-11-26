МВР: 1083 души са задържани за производство на наркотици през октомври

1083 души са задържани за производство, преработване, придобиване, държане и разпространение на наркотични вещества през октомври месец. Иззети са над 329 кг канабис и над 206 кг марихуана. Разкрити са и 26 лаборатории/площи за производство и отглеждане на наркотични вещества.

За периода са образувани 996 досъдебни производства за наркотици. Това показва месечният анализ на данните за работата на Специализираното междуведомствено звено между прокуратурата и МВР за подпомагане разследването на този вид престъпления, съобщиха от държавното обвинение.

По линия на противодействието на незаконната миграция са задържани 105 граждани на трети страни, незаконно пребиваващи в България и 90 души за противозаконно подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават в страната. Образувани са 129 досъдебни производства за нелегална миграция.

Сред по-характерните случаи е проведената на 07.10.2025 г. полицейска операция съвместно от служители на ГДБОП, Европол и задгранични партньорски служби за пресичане и документиране дейността на организирана престъпна група, занимаваща се с превеждане през граница на хора и подпомагане преминаването на незаконни мигранти през България и Сърбия към Западна и Южна Европа.

Задържани са 7 лица, сред които е и лидерът на групата - сирийски гражданин със статут на бежанец, високопоставен в мрежата на международния трафик.

През октомври 2025 г. са влезли в сила 430 съдебни акта за престъпления, свързани с наркотични вещества, в сравнение с 282 през септември.

143 са те за незаконно превеждане през границата и противозаконно подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават в/през страната в сравнение със 71 постановени и влезли в сила акта през предходния месец.