Вандалът от Централни софийски гробища, остава в ареста

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд

22.12.2025 | 12:19 ч.
Снимка: БГНЕС

По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража 29-годишен мъж за повреждане и унищожаване на 215 надгробни плочи.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 10 декември 2025 г. около 20.30 часа на Централни софийски гробища обвиняемият Ж.И. е унищожил и повредил противозаконно чужди движими вещи - 215 бр. надгробни плочи и урни, на стойност 100 000 лв., като от деянието са причинени значителни вреди.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 216, ал. 5, т. 2, пр. 1, вр. ал. 1 от НК.

С постановление на наблюдаващ прокурор Ж.И. е бил задържан за срок до 72 часа.

Прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия. Състав на съда се е съгласил с искането и му е наложил най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

