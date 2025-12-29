IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Въоръжен грабеж в София СНИМКИ

Неизвестен мъж е влязъл в обекта, заплашил е продавачката и е взел пари от нея

Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Извършен е въоръжен грабеж в магазин от известна верига в столичен квартал, предаде БГНЕС.

СДВР съобщава, че към 19.30 ч. е постъпил сигнал за нападение в магазин за алкохол на ул. "Ген. Стефан Тошев". Неизвестен мъж е влязъл в обекта, заплашил е продавачката и е взел пари от нея. Жената не е пострадала, не е известна открадната сума. Грабителят е избягал от местопрестъплението, но е бил обграден от полицията в квартал “Красна поляна” в близост до улиците “Дебър” и “Дойран”. 

Районът е отцепен, на място има две линейки, повече от 5 полицейски коли, има и спецчасти.

Тагове:

грабеж Въоръжен грабеж София
