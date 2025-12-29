Въоръжен грабеж в София СНИМКИ

Снимка: БГНЕС 1 / 6 / 6

Извършен е въоръжен грабеж в магазин от известна верига в столичен квартал, предаде БГНЕС.

СДВР съобщава, че към 19.30 ч. е постъпил сигнал за нападение в магазин за алкохол на ул. "Ген. Стефан Тошев". Неизвестен мъж е влязъл в обекта, заплашил е продавачката и е взел пари от нея. Жената не е пострадала, не е известна открадната сума. Грабителят е избягал от местопрестъплението, но е бил обграден от полицията в квартал “Красна поляна” в близост до улиците “Дебър” и “Дойран”.

Районът е отцепен, на място има две линейки, повече от 5 полицейски коли, има и спецчасти.