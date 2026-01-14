Мъж с качулка нападна и преби с прът адвокат Красимир Босев

Пребиха адвокат Красимир Босев. По неофициални данни адвокатът е нападнат от мъж с качулка, който му е нанесъл няколко удара най-вероятно с прът. В спешния център на монтанската болница юристът е освидетелстван за побоя. Предполага се, че нападението над него е свързано с работата му, съобщи "24 часа".

Това не е първото посегателство срещу адвокат Босев. Той е един от най-известните адвокати, които се занимават с апетитни имоти. На 7 октомври 2019 година бомба избухна пред гаража му в жилищната кооперация в Монтана, където живее.

Взривът, избухнал към 3,15 часа, лумнал пожар. Пострадаха апартаментите на първите етажи. Като по чудо не се стигна до по-ужасни последици, тъй като кооперацията е газифицирана.

Джипът на адвоката изгоря напълно. От ударната вълна едната врата на гаража е изхвърчала на 10 метра.

През 2021 година подпалвачът Цветан В. – Баджика беше осъден на 8 години затвор. През миналата година той е починал зад решетките. През 2022 година бомба избухнала пред вилата на адвоката в монтанското село Войници, но той останал невредим.