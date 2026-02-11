Експерти раздвоени за “Петрохан”: Показно убийство или явно самоубийство?

Нови подробности по случая "Петрохан" - аутопсиите показват, че в кемпера вероятно са извършени последователно две убийства и едно самоубийство.

В предаването “България сутрин” адвокат Людмил Рангелов коментира, че мотивът за престъплението все още не е ясен, а може и до края на разследването да не се изясни. "Важно е да се установи какво точно се е случило, имаме шест трупа, и да се изясни има ли виновен за смъртта на тези хора извън този кръг на тези 6 човека. В началото се говореше, че на тази хижа пребивават десетина души", добави юристът.

Психологът Иво Ташев подчерта, че фактите са много важни. “Това е голяма трагедия, която предизвика голям обществен интерес. Всяка липса на информация поражда спекула и всякакви теории", на мнение е психологът.

Версията на властите предизвиква съмнения

Адв. Рангелов определи случая като прекалено необичаен и странен, а отделните факти се свързват трудно.

"Това беше причината да се забави официалната информация. Трябваше властите да излязат със становище, което почива на установени факти. Оставиха обществото в безтегловно състояние, всички се упражняваха върху възможни версии. Колкото по-рано станат известни фактите, толкова по-добре", подчерта Рангелов пред Bulgaria ON AIR.

Юристът подчерта, че хората не вярват на официалната версия, защото нямат опит и представа за престъпения от подобно естество.

“7-8 дни мълчание от властите създава впечатление за нещо, което се прикрива”, отбеляза Ташев.

Показни убийства или самоубийства

"Това е самоубийство, но е възможна и друга версия, разследващите работят по нея. Изстрел в главата с личното оръжие от разстояние, което е достъпна за човешката ръка. Така каза съдебният лекар", коментира още юристът. Според него Ивайло Калушев е "изпратил другите двама в по-добър свят". Не става дума за чиста форма на будизъм, а за някакво течение, отбеляза адв. Рангелов.

Психологът настоя, че това е показно убийство с хладнокръвен разстрел. “По-скоро е някой отвън. Някой или няколко човека. Трябва да си много добре подготвен", каза Ташев.

При застреляни в главата хора би трябвало да има страшно много кръв, подчерта криминалният психолог. "Кметът на Гинци, който в началото даде информация, не споменава... Казва, че са били подредени на земята. Ако бяха застреляни на място, щеше да има голямо количество кръв", разясни експертът. Ташев добави, че на 99% отхвърля версията за самоубийство.

"За да се стигне до това, човек трябва да е в крайно състояние. Те изглеждат като нормални хора, които са весели и се шегуват, кучето е покрай тях. Нямат вид на хора, които след малко ще сложат край на живота си", категоричен е Ташев.

Къде са институциите?

Адв. Рангелов няма обяснение защо главният секретар на МВР не участва в информирането на обществеността. По думите му министърът на вътрешните работи е далеч от реалната работа на МВР, но има и вид предпазливост с оглед на предстоящите избори - затова Митов предпочитал да не се появява пред обществото. Няколко месеца ще бъдат достатъчни, за да приключи случаят, ако е затворен между тези 6 човека, предположи юристът.

Според Ташев за кемпера има вариант да става дума за двойно убийство и самоубийство, но "може хората там също да са били убити и да е инсценирано самоубийство". Психологът добави, че показното убийство е свързано с подаване на сигнал към други хора.

"Първо пристигат от ДАНС. Когато има убийство, всеки човек би се обадил на 112 и ще дойде патрулната кола, ще извикат криминалистите с лабораторията, по-нататък биха дошли другите служби. Тук виждаме обратен ред, в който първо пристигат служители от ДАНС, което означава, че те са имали информация. Може сред тези хора да е имало техен агент. Видели са нещо, което не трябва", анализира още Ташев.

Гледайте видеото с целия разговор.