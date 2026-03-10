ГДБОП разби банда, изнудвала проститутки в Банско

ГДБОП разби организирана престъпна група при акция, проведена през нощта на 7 март. Групата се е занимавала с насилие и изнудване на жени за предоставяне на сексуални услуги.

От тях се изисквала и такса "спокойствие" в размер на 50 лева на ден, за да бъдат допуснати до работа в Банско.

Извършени са обиски, претърсени са автомобили, нощен клуб и частни квартири в града. В клуб са открити три лица, използвани за развратни действия и принудителен труд.

При обиските са иззети тефтери със счетоводство на жените, предлагащи сексуални услуги, над 100 000 евро, мобилни телефони и други вещи, свързани с престъпната дейност.

Към наказателна отговорност са привлечени четирима, които с постановление на наблюдаващия прокурор са задържани за 72 часа.