Готова ли е ЕС да се справи с последствията от войната между САЩ и Иран?

Съединените щати и Иран са във война, а Европейският съюз (ЕС) е все по-засегнат от този бързо ескалиращ регионален конфликт. Разширявайки се бързо в регионален конфликт на много фронтове, сблъсъците разрушиха глобалната енергийна сигурност, като боевете се разпространиха от Персийския залив до територии, свързани с НАТО.

След стартирането на операция „Epic Fury“ на 28 февруари 2026 г. – координирана операция на САЩ и Израел, насочена срещу висши ирански лидери, включително върховния лидер Али Хаменей – Иран отговори с големи вълни от балистични ракети и дронове. Боевете вече се разпространиха извън Иран и Израел: ударите засегнаха военни обекти и гражданска инфраструктура на САЩ в Бахрейн, Обединените арабски емирства и Катар, и дори достигнаха базата Акротири в Кипър.

За Брюксел кризата вече не е просто далечен външнополитически проблем, а потенциална заплаха за стабилността на ЕС. Затварянето на Ормузкия проток наруши глобалните енергийни пазари и доведе до повишение на цените на природния газ в Европа с почти 40%, тъй като доставките на втечнен природен газ (LNG) от Катар бяха преустановени.

Агенцията на Европейския съюз за убежище (EUAA) се подготвя за хуманитарна криза. Длъжностни лица предупреждават, че ако голям брой хора бъдат принудени да напуснат Иран, чието население е около 90 милиона души, Европа може да се сблъска с най-големия приток на бежанци от десетилетия насам.

В отговор на това ЕС активира няколко инструмента за гражданска защита, за да координира спешната помощ и да укрепи защитата срещу възможни кибератаки. Бързото ескалиране на конфликта разкри и слабости в готовността на блока: той все още няма обединени военни сили за бързо реагиране, а нивата на съхранение на газ са по-ниски от предишни години (около 46 милиарда кубически метра в сравнение с 77 милиарда кубически метра през 2024 г.), което кара държавите членки да се опитват да се справят със структурните уязвимости.

В най-новата Стратегия за готовност на Съюза (публикувана през март 2025 г.) ЕС определя готовността не само като реактивна способност, но и като проактивно, структурно „мислене“ за предвиждане, предотвратяване и реагиране на трансгранични заплахи.

В този случай заплахите се състоят от енергийна нестабилност, предстояща бежанска криза, хибридни и киберзаплахи, трансатлантически разриви, като възможните търговски репресии на САЩ срещу Испания, и пропуски в сигурността. За да се справи с това, блокът разпределя отговорностите между няколко генерални дирекции (ГД) – правителствени ведомства или министерства.

Европейските консулства и посолства са първата точка за контакт на гражданите. Съгласно Директива (ЕС) 2015/637 на Съвета гражданите на ЕС в чужбина имат право на дипломатическа и консулска защита, а представителствата на всички държави членки трябва да предлагат помощ за спасяване, евакуация и репатриране, независимо от гражданството на ЕС.

Националните правителства остават отговорни за операциите по репатриране. Въпреки това, както заяви Комисията на 2 март в отговор на ситуацията в Близкия изток, Европа подкрепя „усилията на държавите членки за евакуация и репатриране, включително чрез механизма за гражданска защита на ЕС и Координационния център за реагиране при извънредни ситуации (UCPM), в тясно сътрудничество с делегациите на ЕС“.

Това е основният инструмент на ЕС за евакуация.

Чрез ERCC, център за спешни случаи, работещ 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, UCPM съфинансира и улеснява евакуациите и доставката на помощ и координира цялостната реакция на ЕС. ЕС организира най-големите операции по репатриране с 400 полета за 1 000 000 европейци по време на пандемията и 98 полета за 3 000 граждани по време на изтеглянето от Афганистан през 2023 г.

Хаджа Лахбиб, комисар по въпросите на равенството, готовността и управлението на кризи, наскоро обяви, че два полета в рамките на UCPM успешно са върнали 356 европейци от Близкия изток. Освен това ЕС подкрепи и няколко държави членки при репатрирането на над 4 100 граждани на ЕС. Усилията продължават с разрастването на конфликта.

„ЕС ви подкрепя. Това е нашето послание към хилядите европейски граждани, блокирани в Близкия изток. Не пестим усилия, за да върнем нашите хора у дома живи и здрави. От първия ден на ескалацията на конфликта в Близкия изток ЕС е напълно мобилизиран чрез нашия механизъм за гражданска защита, като организира над 40 полета и върна над 4000 европейци у дома в безопасност. За първи път самолети на rescEU извозват граждани на ЕС от региона“, заяви Лахбиб пред Euronews.

В случай на затваряне на въздушното пространство или атаки, UCPM предвижда сухопътни маршрути и транспортни възли, например в Йордания и Египет. С помощта на сателитното си картографиране в реално време, Службата за управление на извънредни ситуации „Коперник“ оценява засегнатите райони и определя безопасни евакуационни маршрути. UCPM активира и извънредни мерки на място, като екипи за търсене и спасяване и помощ в натура.

Допълнителна координация на реакцията идва от Интегрираната политическа реакция при кризи (IPCR). Чрез обединяване на представителите на институциите на ЕС и държавите членки механизмът подкрепя председателството на Европейския съвет да идентифицира пропуските и да споделя информация, за да се хармонизира по-добре общата реакция на ЕС.

Конфликтите и безредиците в чужбина често предизвикват вътрешни заплахи за сигурността, особено ако някои държави членки се включат военно във външни кризи. Тъй като високата степен на цифровизация на обществото увеличава уязвимостта към чуждестранна намеса, стратегията на ЕС за киберсигурност укрепва оперативната способност на блока да отблъсква, възпира и противодейства на киберзаплахите.

Програмата ProtectEU на ЕС сътрудничи с Европол в борбата срещу разпространението на терористични и кибератаки в ЕС и в изграждането на устойчивост чрез нови методи за обмен на информация. Комисията засили сътрудничеството с Европол и държавите членки вследствие на продължаващите безредици в Близкия изток.

Според Роберто Виола, генерален директор на Генерална дирекция „Комуникационни мрежи, съдържание и технологии“, кибератаките са брутални, защото са добре планирани, могат да останат незабелязани за дълго време и успяват да експлоатират уязвимостта на системите с помощта на изкуствен интелект.

Сътрудничеството и обменът на информация между държавите членки относно киберинциденти в критични инфраструктури също са от съществено значение за повишаване на готовността и намаляване на излагането на кибератаки, заяви Виола.

Той добави също, че кампаниите за дезинформация, основани на изкуствен интелект, свързани с продължаващите конфликти, могат да засегнат сериозно вътрешната сигурност на ЕС. Тъй като изкуственият интелект позволява евтино производство на дълбоки фалшификати, чуждестранни участници могат да го използват, за да разпалят напрежението в ЕС.

В случай на конвенционални военни атаки срещу Европа,

клаузата за взаимна отбрана на ЕС (член 42, параграф 7 от ДЕС) и клаузата за солидарност (член 222 от ДФЕС) изискват от държавите членки военно сътрудничество и общо съвместно действие.

Стратегията на Съюза за готовност за 2025 г. подобрява вътрешната сигурност на Европа чрез укрепване на готовността и способността за реагиране на възникващи заплахи. Ключовите цели варират от повишаване на способностите за прогнозиране и предвиждане, защита на жизненоважни обществени функции, насърчаване на готовността на гражданите до засилване на гражданско-военното сътрудничество.

RescEU, резерв от аварийно оборудване в рамките на UCPM, създаден по време на пандемията, подпомага гражданите с екипи от медицински специалисти, полеви болници и пожарни самолети, между другото. В рамките на този резерв Стратегията на ЕС за съхранение на запаси гарантира на европейците основни стоки в случай на криза.

Реалността на оперативното ниво обаче изглежда по-различно. ЕС подкрепя и координира управлението на кризи, докато националните правителства запазват контрола. Различните национални системи, процедури и приоритети създават допълнителна сложност, която често забавя координацията на вътрешните и външните реакции при извънредни ситуации.

От финансова гледна точка — при риск от покачване на цените на петрола и изключителна нестабилност на енергийния пазар — ЕС е разработил редица инструменти, предназначени да смекчат въздействието на този тип кризи.

Първото ниво е паричната и финансовата стабилизация, ръководена от Европейската централна банка (ЕЦБ). В случай на сериозен шок ЕЦБ може да инжектира ликвидност в системата чрез целеви кредитни операции и суап линии с други големи централни банки, като по този начин гарантира, че банките продължават да имат достъп до финансиране, дори ако пазарите станат нестабилни. При необходимост тя може да се намеси и чрез закупуване на активи или други парични инструменти, за да стабилизира условията за заемане.

Междувременно кризисният фонд на еврозоната, Европейският механизъм за стабилност (ЕМС), може да предложи спешни заеми или превантивни кредитни линии на правителствата, които се сблъскват с внезапни финансови натиск, като им помага да поддържат публичните разходи и да избегнат дестабилизиращи дългови кризи.

Съществуват фискални правила и инструменти за заемане на средства на равнище ЕС, които позволяват на правителствата да харчат повече по време на извънредни ситуации. Съгласно Пакта за стабилност и растеж ЕС може да активира „общата клауза за изключение“, като суспендира ограниченията за дефицита, така че държавите членки да могат да имат по-големи дефицити, без да нарушават фискалните правила.

Той може също така да набира средства колективно на финансовите пазари, както направи по време на пандемията от COVID-19 с програмата SURE, която емитира общи облигации на ЕС за финансиране на схеми за подкрепа на заплатите и предотвратяване на масовата безработица.

Самият бюджет на ЕС може да бъде пренасочен за финансова помощ. В кризисна ситуация ЕК и държавите членки могат да препрограмират съществуващите потоци от финансиране, за да подкрепят спешни приоритети като хуманитарна помощ, възстановяване или подкрепа за бежанците.

Инструменти като регламентите CARE и RESTORE вече са позволили на правителствата да пренасочат милиарди евро от дългосрочни програми за развитие към управление на кризи. А член 122 от договорите на ЕС позволява на Съвета да одобрява извънредни мерки за финансова подкрепа или нови спешни фондове, когато държавите членки се сблъскват с тежки икономически затруднения, за бърза мобилизация на ресурси — като например историческия приток на ирански бежанци.

Банковият съюз включва и Единен фонд за преобразуване, финансиран от самите банки, за управление на плавното преобразуване на фалирали банки и предотвратяване на по-широко разпространение на кризата. Националните схеми за гарантиране на влоговете осигуряват банковите влогове до 100 000 евро, което спомага за поддържането на общественото доверие в банковата система.

Институции като Европейската инвестиционна банка могат да предоставят кредитни линии, гаранции и финансиране на износа, за да подкрепят предприятията и да поддържат търговските потоци по време на икономически сътресения.

Друг наболял финансов проблем е сериозното нарушаване на глобалното снабдяване с петрол и природен газ. За тази цел ЕС прие законодателство, което изисква от държавите членки да поддържат стратегически резерви от петрол, равни на около 90 дни внос. Тези резерви ще бъдат освободени в координация с международните партньори, за да се стабилизира снабдяването и да се ограничат скоковете в цените.

ЕС създаде и съвместни платформи за закупуване на газ, които позволяват на страните да обединят търсенето и да договарят колективно договори, като по този начин се намалява конкуренцията между държавите членки и се понижават разходите. Спешните регламенти могат също да наложат временни ограничения на приходите или данъци върху извънредните печалби на енергийните компании, като пренасочват излишните печалби към фондове, използвани за субсидиране на сметките за енергия на домакинствата.