Регионалният медицински център "Ландщул", разположен до най-голямата база на американските военновъздушни сили в Европа, авиобазата Рамщайн, е спрял родилните си услуги, за да даде приоритет на "основната си цел" за лечение на ранени от конфликта в Близкия изток, пишат от Military Watch Magazine.

Множество доклади сочат, че щетите от иранските и съюзническите удари са сериозни.

Медицинският център също така е отправил спешни призиви за кръводаряване, което е допълнителен индикатор за мащабна извънредна ситуация.

Съоръжението е единственият американски травматологичен център от ниво II в чужбина и служи като основен център за евакуация и лечение на ранени военнослужещи от Европа, Африка и Близкия изток. Болницата преразпредели ресурси и пространство, за да се справи с притока на ранени, след като в меморандум, подписан от ръководството на лечебното заведение, се посочва, че решението е взето на "много високо ниво" в рамките на Министерството на войната на САЩ.

Докато иранските власти твърдят, че 500 американски военнослужещи са били убити още на 4 март, само четири дни след като американските и израелските атаки доведоха до удари по вражески цели в Близкия изток, американски източници не разкриват голям брой жертви. Всъщност, досега потвърдени са само шест загинали.

Свързани с Иран иракски паравоенни групировки също твърдят, че са причинили над 100 американски жертви, като са ударили големи хотели и други съоръжения, в които са се намирали.

Забележително е, че предишен много ограничен ирански удар по един американски военен обект в Ирак на 8 януари 2020 г., за който САЩ са получили значително предварително предупреждение, първоначално е довел до много ограничени съобщения за жертви, преди оценките на Пентагона да започнат да се повишат постоянно от под 30 до над 60 и накрая в средата на февруари същата година до 109 военнослужещи.

Напълно безпрецедентният мащаб на ракетни атаки и атаки с дронове от иранските сили срещу американски военни съоръжения от 28 февруари 2026 г. насам, включително хотели и други цивилни сгради, където се съобщава, че американски персонал е отседнал в голяма част от региона на Персийския залив, подхрани очакванията за много висок брой жертви, като натискът върху медицинските служби в Германия показва, че загубите наистина са били сериозни.

Потребители онлайн от района на базата "Рамщайн" в Германия твърдят, че активността около нея през последните дни е засилена, като големи самолети кацат непрекъснато.

Американци пък твърдят, че не могат да се свържат с близките си, изпратени в базите в Персийския залив.