Страховита фигура от ранга на Джефри Дамър и Тед Бънди: Кой е Кристофър Уайлдър?

Майката на един от най-известните серийни убийци в историята - Джефри Дамър, който убива, разчленява и дори изяжда част от жертвите си - някога казва на криминален психолог нещо, което звучи почти немислимо.

"Той ги уби, но никога не се опита да ги нарани."

Това са думите ѝ към д-р Ерик Хики - уважаван криминален психолог, който десетилетия наред изследва серийни убийци и техните модели на поведение. Днес Хики използва натрупания опит от случаи като този на Дамър, за да анализира друга страховита фигура от криминалната история - Кристофър Уайлдър.

Ново разследване за Кристофър Уайлдър

Уайлдър е известен с бруталната си серия от престъпления в Съединените щати през 1984 година. Дълго време се смяташе, че той е отговорен за девет убийства. Нови данни обаче сочат, че истинският брой на жертвите му може да е значително по-голям. Според новите хипотези общият брой на жертвите му може да достигне дори 30 - число, което би го поставило в категорията на убийци като Тед Бънди.

Сред тях вероятно са и две 15-годишни най-добри приятелки, убити на плажа Уанда в Австралия.

Разследването е ръководено от австралийските следователи Анди Бърн и Марк Луелин чрез популярния им подкаст за истински престъпления "Catching Evil". В рамките на новата проверка те се обръщат към д-р Ерик Хики за експертна оценка.

Към разследването се присъединяват и други специалисти - сред тях д-р Нелсън Андреу, бивш детектив от отдела за убийства в Маями, който лично е работил по случая с Уайлдър, както и международният криминален писател Майкъл Роуботъм, който има собствена необичайна среща с Уайлдър преди десетилетия, пише New York Post.

Социопатът Дамър и психопатът Уайлдър

По думите на Хики, въпреки чудовищните си действия, Джефри Дамър проявява характеристики на социопат. Това означава, че е бил способен на изкривена форма на вина и дори на нещо, което наподобява любов - например към собствената му майка.

Кристофър Уайлдър обаче попада в много по-страшна категория - тази на истинските психопати. При тях, обяснява Хики, садизмът е в самото ядро на личността. Мъчението не е страничен ефект от престъплението, а начинът, по който те преживяват света.

Такива хора често са истински "социални хамелеони" - очарователни, интелигентни и изключително умели в това да изграждат безупречен образ пред обществото, докато внимателно крият хищническата си същност. Според Хики Уайлдър е притежавал всички "инструменти на занаята" - външен чар, харизма, богатство и усъвършенствано умение да лъже без никакъв признак на вина. Истинската му, чудовищна природа винаги е била под повърхността - невидима за хората около него, докато вече не е било твърде късно.

Ужасяващите детайли от случая Дамър

Новото разследване връща вниманието и към шокиращи детайли от случая с Джефри Дамър.

Хики описва една от най-зловещите сцени, открити в апартамента на убиеца - осем човешки глави, внимателно подредени върху маса, а срещу тях голям черен стол. Цялата композиция е била вдъхновена от филма на ужасите "Hellraiser III: Hell on Earth" ("Хелрейзър 3: Ад на Земята").

Обяснението на самия Дамър е не по-малко смразяващо.

"Сега мога да бъда заобиколен от приятелите си. Те никога няма да ме напуснат. А освен това са и физически част от мен - защото ги изядох."

Хики споделя и статистика, която звучи почти невероятно - около 40 процента от некрофилите в Съединените щати работят в морги или погребални домове.

С мрачно чувство за хумор той добавя: "Когато умрете, ние ще ви чакаме." След това обяснява по-сериозно: "Всички сме сексуални същества и в даден момент хората трябва да изразят сексуалността си. Понякога хората, които не успяват да имат отношения с други хора, в крайна сметка се насочват към мъртвите - защото това им се струва по-добро от нищо."

Методът на Кристофър Уайлдър

По думите на д-р Нелсън Андреу начинът, по който Уайлдър е приближавал жертвите си, е бил почти театрален. Фотоапарат на врата, обещание за работа като модел и внимателно изграден образ на успешен и изтънчен мъж, който може да даде на младите жени шанс за голям пробив.

Андреу описва психологическото състояние на Уайлдър по време на тези срещи като "нарастваща еуфория". Вълнението му се усилвало с всяка стъпка, която жената правела към него. С всяка дума, с всеки отговор на въпросите му, с всеки момент, в който внимателно изградената му лъжа продължавала да работи.

Щом жертвата се качела в колата му, обаче, тя вече преставала да съществува като човешко същество в неговото съзнание.

Цитат от академичната дисертация на Андреу описва това с безмилостна яснота - целта на убиеца в този момент е да доведе жертвата си до възможно най-дълбоката степен на страдание и отчаяние. Защото именно чрез това унижение той се чувства, по собствените си представи, "издигнат".

Първите убийства и ескалацията

Криминалният писател Майкъл Роуботъм предлага гледна точка, която променя начина, по който се гледа на цялата престъпна кариера на Уайлдър.

Според него убийствата на плажа Уанда в Сидни - които новото разследване посочва като първите му - са били почти случайни.

"Те бяха тромави. Работа на човек без опит и без изграден метод", казва Роуботъм.

Но случилото се в Съединените щати през пролетта на 1984 г. е нещо съвсем различно.

Тогава вече става дума за човек, който знае, че времето му изтича. Човек, чиито фантазии изискват постоянно надграждане и който години наред тихо е усъвършенствал това, на което е способен.

"Той просто полудя. Фантазията трябва да бъде хранена - и всичко започва да се случва все по-бързо и по-бързо", казва Роуботъм спокойно.

Защо това разследване е толкова важно?

Новото разследване е описвано като на моменти трудно за слушане, но изключително завладяващо. То предлага едно от най-дълбоките и разкриващи изследвания на серийните убийци в последните години, отбелязват от New York Post. Защото тук не става дума за коментатори, които спекулират от разстояние. В него участват хора, които са разследвали тези престъпления, изучавали са извършителите и дори са били в една и съща стая с тях.

За всеки, който някога се е опитвал да разбере не просто какво правят такива хора - а защо го правят - това изследване се доближава най-много до истински отговор.

Екипът зад разследването продължава активно да търси нова информация за Кристофър Уайлдър и за хора, които някога са се срещали с него.

Следователят Анди Бърн е особено заинтересован да възстанови контакт с жена на име Тина - дъщерята на първия работодател на Уайлдър. Смята се, че именно тя може да притежава ключова информация за него и за убийствата на плажа Уанда.