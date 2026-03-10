Гърция ще проучи използването на ядрена енергия в енергийния си микс

Гърция ще проучи възможността за добавяне на ядрена енергия към съществуващия си енергиен микс, заяви премиерът Кириакос Мицотакис, докато лидерите на ЕС се борят да се справят с покачващите се цени на енергията поради войната в Иран, предава „Катимерини”.

„Време е моята страна да проучи дали ядрената енергия и по-специално малките модулни реактори могат да играят роля в гръцката енергийна система“, каза той в реч на събитие за ядрена енергия, проведено в Париж, добавяйки, че правителството ще създаде министерски комитет на високо ниво, който да направи „окончателна препоръка“ по този въпрос. „Това е позиция на здрав разум. Ядрената енергия се променя бързо, има бърз напредък в технологиите. Има огромни иновации. И знаем, че нуждата ни от електроенергия само ще расте. Така че, независимо колко разширяваме възобновяемите енергийни източници, ще ни е необходима дългосрочна предвидима базова мощност. И никоя технология не може да се сравни с това, което ядрената енергия може да ни предложи“, каза той на срещата на върха за ядрена енергия.

Мицотакис призна, че всеки план за разработване на ядрени енергийни блокове в Гърция вероятно ще се сблъска с негативна реакция. „Знаем, че ядрената енергия представлява предизвикателства. Общественото мнение в Гърция, както и в други страни, все още е разделено. Но мисля, че трябва да имаме честен, обмислен и неидеологичен диалог“, каза той.

Гръцкият премиер определи решението на Европа през последните години да се откаже от ядрената енергия като „една от най-големите стратегически грешки“ и „автогол“.

Той каза, че за две десетилетия ядреното производство в ЕС е намаляло с 276 тераватчаса (TWh), докато през 2023 г. общото производство на слънчева енергия в Европейския съюз е било 254 TWh. „Така че всички слънчеви панели, които сме инсталирали в ЕС през последните 20 години, дори не компенсираха загубата на ядрена [енергия]“, каза той.

„Но тенденцията се обръща, ядрената енергия очевидно се завръща. Страните с ядрена енергия, които искат да изградят повече реактори, и страните, които са изоставили ядрената енергия, преразглеждат позицията си. И това е добре дошла промяна.“

Мицотакис също призова за развитие на ядрената енергия в морския сектор.

„Това е тема, за която Гърция много се интересува“, каза той. „Това е доказана технология, която вече се използва от десетилетия във военните и други нишови приложения. В този момент нямаме надеждно решение за декарбонизация на корабоплаването. Ядрената енергия също трябва да бъде част от този разговор.“

Той каза, че това е тема, която Гърция планира да води отделно относно това дали ядрената енергия може да играе роля в енергийната система на страната.

„Това е важен ден за Гърция, ние пишем нова глава. Моля, считайте Гърция за приятел на ядрената енергия. Дали ядрената енергия ще играе роля в Гърция, предстои да видим, но във време на големи геополитически катаклизми всички опции трябва да бъдат на масата и нашата задача е отново да направим ядрената енергия част от решението.“