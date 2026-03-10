След 57 години: американската армия приема първата нова смъртоносна ръчна граната

Армията на Съединените щати одобри за експлоатация ръчната граната M111 Offensive Hand Grenade, замествайки остарялата конструкция Mk3A2, въведена за първи път през 1968 г.

Новата граната използва свръхналягане на взрива вместо фрагментация, за да подобри ефективността и да намали риска за приятелските сили по време на близък градски бой.

Армията на Съединените щати одобри ръчната граната M111 Offensive Hand Grenade за пълно освобождаване на материала, като по този начин оръжието е готово за оперативна употреба и е първата нова смъртоносна ръчна граната, одобрена за експлоатация от 1968 г. насам.

Решението позволява на армията да започне да подменя остарялата серия гранати Mk3A2, която остава в ограничена употреба поради опасения за безопасността, свързани с азбестовия ѝ корпус.

Новата граната е разработена от Изпълнителния офис за боеприпаси и енергетика на Програмата за способности в сътрудничество с Центъра за въоръжаване на Командването за развитие на бойните способности на армията на Съединените щати в Пикатини Арсенал. Представители на армията казват, че системата е проектирана да отговори на оперативните поуки, извлечени по време на градски бойни операции в Ирак, където фрагментационните гранати понякога представляват риск за приятелските сили, действащи наблизо.

За разлика от широко използваната осколъчна граната M67, M111 разчита на свръхналягане при взривяване, а не на фрагментация, за да неутрализира вражеския личен състав. Тази конструкция позволява на войниците да използват оръжието по-ефективно в затворени среди като сгради, тунели и ограничени помещения, където осколъчните гранати могат да предизвикат непредсказуеми рикошетни ефекти.

„Един от ключовите уроци, извлечени от градските боеве от врата до врата в Ирак, беше, че гранатата M67 не винаги е била правилният инструмент за работата.

Рискът от братоубийство от другата страна на стената беше твърде висок“, каза полковник Винс Морис, ръководител на проекта „Системи за близък бой“ в рамките на програмата за разработване на боеприпаси на армията.

Свръхналягането при взривяване, обикновено наричано свръхналягане при взривяване, генерира мощна вълна от налягане, когато гранатата детонира. В затворени пространства тази вълна от налягане може да деактивира или убие персонал, без да произвежда голям брой смъртоносни фрагменти, намалявайки риска от проникване на фрагменти през стени или непредсказуемо отскачане в сгради, където наблизо може да действат приятелски сили.

Гранатата замества офанзивната граната Mk3A2, въведена за първи път през 1968 г. Тази конструкция използва азбестово тяло, което води до ограничения за боравенето с нея и нейното обучение с течение на времето. M111 елиминира този проблем, като използва пластмасово тяло, което се изразходва напълно по време на детонация, премахвайки опасенията за безопасност, свързани с азбестовите материали.

Армейски служители казват, че новият дизайн подобрява както оперативната готовност, така и гъвкавостта на обучението. Тренировъчна версия, известна като M112, е разработена успоредно с бойния вариант, позволявайки на войниците да практикуват с оборудване, което точно наподобява оперативната граната, без да произвежда смъртоносни взривни ефекти.

M111 е проектирана и да поддържа съвместимост със съществуващите гранатни системи, които вече са в експлоатация.

Войниците ще въоръжават гранатата, използвайки същия петстъпков процес, използван за фрагментационната граната M67, което позволява на войските да преминават между видовете гранати, без да се въвеждат нови изисквания за обучение.

„Дадохме на нашите войници и бойци от обединените сили гъвкавостта да определят на място кой тип граната ще отговаря най-добре на настоящата ситуация, с която се сблъскват, независимо дали е открито пространство или затворена зона“, каза Тифани Ченг, един от инженерите в Центъра за въоръжение DEVCOM, който помогна за разработването на системата M111.

Както тренировъчната граната M111, така и M112 използват същите компоненти на взрива, които вече се използват в осколъчната граната M67 и нейния тренировъчен еквивалент, M69. Армейски служители казват, че тази обща черта позволява на службата да поддържа съществуващите производствени линии, като същевременно намалява разходите за обществени поръчки.

„Чрез стандартизиране на процеса на въоръжаване и взривателите, армията спестява пари на данъкоплатците, без да жертва смъртоносността на бойното поле“, каза Морис. „Това е видът реформа в областта на придобиванията, която в момента се провежда в цялото предприятие за придобиване на армията.“

Армията също така запазва държавната собственост върху интелектуалната собственост, свързана с дизайна на гранатата. Длъжностни лица казват, че това позволява на множество производители да се конкурират за производствени договори, подкрепяйки по-широкото участие в американската отбранителна индустриална база.