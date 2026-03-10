Ердоган: Конфликтът в Иран не бива да възпрепятства търсенето на мир в Украйна

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган проведе телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски. Според изявление на пресслужбата на президента, лидерите са обсъдили двустранните отношения между Турция и Украйна, както и регионални и глобални въпроси.

Ердоган отбеляза, че конфликтът в Иран не бива да възпрепятства търсенето на мир в Украйна, че е полезно преговорите да продължат без забавяне, че е важно да се излекуват раните на Украйна, да се започне възстановителната работа и да се гарантира трайна сигурност, пише Анадолската агенция.

Ердоган подчерта, че безопасността на корабоплаването в Черно море е от решаващо значение за Турция и че осигуряването на прекратяване на огъня за защита на енергийната инфраструктура и пристанищата би могло да помогне за укрепване на доверието между страните. Той заяви, че Турция ще окаже всякаква възможна подкрепа по този въпрос.