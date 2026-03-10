Ердоган: Конфликтът в Иран не бива да възпрепятства търсенето на мир в Украйна

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган проведе телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски. Според изявление на пресслужбата на президента, лидерите са обсъдили двустранните отношения между Турция и Украйна, както и регионални и глобални въпроси.
Ердоган отбеляза, че конфликтът в Иран не бива да възпрепятства търсенето на мир в Украйна, че е полезно преговорите да продължат без забавяне, че е важно да се излекуват раните на Украйна, да се започне възстановителната работа и да се гарантира трайна сигурност, пише Анадолската агенция.
Ердоган подчерта, че безопасността на корабоплаването в Черно море е от решаващо значение за Турция и че осигуряването на прекратяване на огъня за защита на енергийната инфраструктура и пристанищата би могло да помогне за укрепване на доверието между страните. Той заяви, че Турция ще окаже всякаква възможна подкрепа по този въпрос.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.