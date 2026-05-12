Обвиниха турски гражданин за контрабанда на злато за 113 00 евро

Окръжна прокуратура-Хасково привлече като обвиняем турския гражданин М.Б. на 44 години за това, че на 08.05.2026 г. на ГКПП "Капитан Андреево", направил опит да пренесе през границата на страната - от България в Турция, без знанието и разрешението на митниците, стоки за търговски цели в големи размери, а именно 3 бр. златни отливки и 1 бр. златна гривна с общо тегло 1071,60 грама на обща стойност 80 158, 92 евро. Деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини.

И за това, че на 08.05.2026 г. на ГКПП "Капитан Андреево" не изпълнил задължението си да декларира пред митническите органи писмено във валутна декларация пренасяните през границата на страната парични средства, а именно 1 брой златно кюлче с проба 9999 /24 карата/ с нето тегло 100.00 грама, 1 брой златно кюлче с проба 9999 /24 карата/ с нето тегло 5.00 грама, 2 броя златни монети /унции/ с проба 9999 /24 карата/ с общо нето тегло 62,20 грама,1 брой златна монета /унция/ с проба 916 /22 карата/ с общо нето тегло 33,90 грама, 1 брой златна монета /долар/ с проба 900 /21,60 карата/ с общо нето тегло 33,40 грама, 2 броя златни монети /британски/ с проба 916 /22 карата/ с общо нето тегло 15,90 грама, 1 брой златна монета с проба 900 /21,60 карата/ с общо нето тегло 7,95 грама, 1 брой златна монета /оранк/ с проба 900 /21,60 карата/ с общо нето тегло 6,40 грама, всички с общо нето тегло 264,75 грама и на обща стойност 32 907,68 евро, с левова равностойност 64361,83 лева, чийто законен произход не е установен.

На 08.05.2026 г. на ГКПП "Капитан Андреево", в посока от България към Турция, на трасе изходящи товарни автомобили, се установил товарен автомобил с чужда регистрация, управляван от турския гражданин М.Б. Пред митническите органи той представил редовни документи за превозваната от него стока – употребявани автомобилни части от Литва през България и Турция за Йордания, като не декларирал пренасянето на други вещи и валутни ценности. По метода "анализ на риска" товарната композиция и водачът й били отклонени за щателна митическа проверка. При извършената такава в двата джоба на якето на М Б., митническите служители открили общо 4 пакета, съдържащи изделия от жълт метал. Според експертизата на вещото лице част от откритите предмети, а именно 3 бр. златни отливки и 1 бр. златна гривна, с общо тегло 1071,60 грама били съответно проба 544, 439, 325 и 916 и възлизали на обща стойност 80 158, 92 евро. Останалите 2 кюлчета и 8 монети били съответно 24, 22 и 21,6 карата злато и възлизали на 32 907,68 евро.

Незаконно пренасяните златни предмети са задържани.

По случая е образувано досъдебно производство, което се провежда от разследващ митнически инспектор.

По разпореждане на Окръжна прокуратура-Хасково М.Б. на 44 години е привлечен към наказателна отговорност. Спрямо същия е взета мярка за неотклонение "Гаранция в пари", както и "Забрана за напускане пределите на България", освен с разрешение на Окръжна прокуратура-Хасково, като наред с това е временно отнет и документа му за задгранично пътуване.

Разследването по случая продължава.