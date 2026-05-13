Бони Тейлър е в тежко, но стабилно състояние след операцията

Уелската певица Бони Тайлър е в стабилно състояние в португалска болница след спешна чревна операция миналата седмица.

"Към тази сутрин Бони остава тежко болна, но стабилна в болница във Фаро, но лекарите ѝ все още са уверени, че ще се възстанови напълно", каза говорителят на Тайлър пред BBC. "Когато има други новини за състоянието на Бони, ще направим друго изявление."

74-годишната изпълнителка на хита Total Eclipse of the Heart беше откарана в болница в сряда и поставена в изкуствена кома след операцията. Феновете публикуваха коментари под публикация на страницата на Бони Тайлър във Facebook, пожелавайки ѝ оздравяване.

Фенове от цял ​​свят изпратиха окуражаващи съобщения, включително тези, които са претърпели подобна операция

В петък публикация на страницата на певицата във Facebook благодари на хората за "невероятния изблик на любов и добри пожелания, които получихме за Бони през последните няколко дни. Това наистина означава всичко".

Подкрепа дойде и от нейния китарист Ед Пул, който каза, че той и останалата част от групата "се надяват и молят тя да се оправи".

Катрина Лесканич от Katrina and the Waves публикува:

"Скъпа Бони. Възстановявай се бързо и се върни в рока! Обичаме те."

Певицата на I Will Survive Глория Гейнър написа:

"Пожелаваме ти бързо възстановяване, Бони!"

Тайлър, която е израснала в Нийт, е най-известна с огромния си мощен баладичен хит Total Eclipse of the Heart, който е издаден през 1983 г. Той достига номер едно в класациите както в САЩ, така и във Великобритания. По-рано тази година песента надмина милиард слушания в Spotify.

Други хитове включват дебютния ѝ сингъл от 1976 г., Lost in France.

Тайлър също така представляваше Обединеното кралство на конкурса за песен на Евровизия през 2013 г., завършвайки на 19-то място от 26 изпълнители, и беше удостоена с Ордена на Британската империя за заслугите си към музиката през 2023 г.